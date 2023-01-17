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消費及房地產拖累 中國經濟增速創史上最差

大饑荒後首見 中國人口去年減85萬人 61年首下滑

一打蛋8.99元 禽流感、通貨膨脹讓「蛋價趕上肉價」

記者張曼琳／東灣報導
一打雞蛋的稅前價格已上漲至8.99元。（記者張曼琳／攝影）
一打雞蛋的稅前價格已上漲至8.99元。（記者張曼琳／攝影）

去年美國養雞場爆發禽流感，導致千萬隻家養禽類死亡，外加養雞場在通貨膨脹下運營成本增加等，均令雞蛋產量下降、超市雞蛋售罄，不少消費者「一蛋難求」。16日記者走訪一間東灣華人超市，發現一打（12個）稅前價格已上漲至8.99元，即將突破「9元大關」。有華裔主婦感嘆：「雞蛋趕上肉價」，更有華裔餐飲業者稱，除了雞蛋上漲外，通貨膨脹下各類食材價格的全線上漲更令人擔憂，在疫情後面臨更多挑戰。

記者走訪東灣阿拉米達縣某華人超市，見該超市雖然仍有雞蛋販賣，但價格高昂到誇張的程度，一打雞蛋的稅前價格已上漲至8.99元，20個裝雞蛋價格為14.99元，由此推算一個雞蛋價格約為0.74元。

來此買菜的華裔主婦張太太向本報感嘆，「現在雞蛋快趕上肉價了，已經捨不得買雞蛋。」她稱，購買一盒6隻裝的雞翅的價格為7.66元，而一盒雞蛋卻要8.99元，竟然比肉賣的還貴，更表示在雞蛋降價前，會盡量少用雞蛋做飯，改用其他食材。

16日記者走訪一間東灣華人超市，發現一打蛋（12只）稅前價格已上漲至8.99元，...
16日記者走訪一間東灣華人超市，發現一打蛋（12只）稅前價格已上漲至8.99元，即將突破「9元大關」（記者張曼琳／攝影）

華裔市民張先生也表示，比較划算的好市多（Costco）現在雞蛋經常賣斷貨，需要一早排隊去買，另外像是連鎖有機超市Trader Joe's販售的雞蛋，往往也在下午前就會售罄。

在阿拉米達市經營日本料理餐廳的華裔東主陳先生16日也向本報表示，今年下半年雞蛋價格上漲近4倍，從之前一打雞蛋2元左右，上漲至今日的一打約8元，令其利潤下降5%至10%。

陳先生還表示，近半年來除了雞蛋價格上漲之外，其他的食材和餐具的進貨價格，均因通貨膨脹接連上漲，讓餐館的運營成本增加，令他感到日後經營將面對更多的挑戰。

20個裝雞蛋價格為14.99元，由此推算一個雞蛋價格約為0.74元。（記者張曼琳...
20個裝雞蛋價格為14.99元，由此推算一個雞蛋價格約為0.74元。（記者張曼琳／攝影）

他說：「（雞蛋價格）短期（3個月至半年）上漲，對營業的影響不會太大，」並表示雞蛋只是單一商品，無計可施時也可會考慮減少雞蛋的用量，比如將原本日式拉麵中的一整顆雞蛋，減為半顆。但陳先生表示：「目前，我還不需要這麼做，也暫時不考慮上漲菜單價格，」因為他擔心漲價後會，將令部分食客卻步。

但從長期來看，除了雞蛋外，像是小番茄、西蘭花等一系列食材的上漲更令陳先生擔心，他表示，目前進貨會盡量按批發價格多買，多存貨，以降低成本。

陳先生也透露，他在疫情期間，以低價的房租冒險租下現在的店鋪經營，幸運的是憑藉其廚藝和經營，開業後餐館的生意一直不錯。他也認為，對於生意不是那麼好的餐館而言，雞蛋漲價肯定是「雪上加霜」。同時，通貨膨漲也為招牌帶來了挑戰，陳先生表示，原本在疫情後不少餐館就面臨人手不足的問題，在通貨膨脹導致其利潤下降後，他也有更難幫老員工加薪，吸引他們留下來工作；或給出更高的資薪來吸引新員工。

雞蛋 華裔 通貨膨脹

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