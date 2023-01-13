我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州通貨膨脹紓困金發放 延長至2月

報稅季1月23日開始 今年能拿的「退稅」變少

殷嘉立：提升公共安全第一步 讓警察受尊重

記者李怡／舊金山報導
殷嘉立（右二）與其立法助理林文傑（右一）及其他辦公室人員。（記者李怡／攝影）
殷嘉立（右二）與其立法助理林文傑（右一）及其他辦公室人員。（記者李怡／攝影）

1月第一個工作周，殷嘉立上任舊金山第四區市議員，成為22年來日落區首位不是華裔的市議員。 他日前在接受本報採訪時表示，未來四年會著重提升第四區的公共安全、公立教育、建立亞裔風格夜市、關心民眾的可負擔性住房與扶持小商業。現階段會將公共安全放在首位，還民眾一個幸福安全的舊金山。

殷嘉立表示，提升日落區安全的第一步便是了解公共安全數據，讓警察受到尊重。

殷嘉立告訴本報，在新上任的第一周便發出嚴肅聲明，要加強市府向媒體公開數據的透明度。以他曾作為記者的工作經歷了解到，應讓媒體起到監督公權力的職責，以監督公共安全機構正在履行的職責。市府提供更多的數據透明度，讓犯罪受害者與普通民眾均可以更好的了解和掌握政府所做流程和動向，以更好的監督安全職能部門。

為實現提升日落區的公共安全，殷嘉立表示，第一步是了解公共安全數據。「目前我們面臨500名警力短缺，原因是很難找到願意當警察的人，人們覺得警察這一職務不受尊重。因此在下周三我將一對一與70位日落區的警察會面交談，了解他們真正所需，並鼓舞警察氣勢。讓警察們知道，社區需要他們。讓更多的人受到鼓舞想申請當一名警察」。

殷嘉立指出，一對一與警察面談很重要，可以讓警員說出他們的感受或他們需要的東西。他說：「因為我的工作是支持警員們，並為他們需要的資源而戰。 作為市議員，警察的工作實際上比我的工作更重要，因為警察要在前線挽救生命。 所以我想確保他們感到真正受到尊重，那就是對我的尊重。」

殷嘉立辦公室的媒體發言人林文杰（Kit Lam）作为表示，以他曾在香港警察署工作的經歷來看，面對面與警員的單獨交流，非常重要和湊效。因目前日落區警員面臨氣勢低落的窘境，若能及時了解他們之所需，即時的提供資源和支持給警員們，對日落區的治安和公共安全無疑是一次很大的提振。

新任第四區市議員殷嘉立（Joel Engardio）。（記者李怡／攝影）
新任第四區市議員殷嘉立（Joel Engardio）。（記者李怡／攝影）

警察 舊金山 亞裔

上一則

及時發布災害預警…聖他克拉拉縣「警報服務」 逾百萬人註冊

下一則

聯邦宣布 加州旱象明顯改善

延伸閱讀

舊金山發起農曆新年防罪運動 布里德：不要給罪犯機會

舊金山發起農曆新年防罪運動 布里德：不要給罪犯機會
謝安宜就職 承諾讓罪犯離開社區 女兒宣讀賀錦麗賀信

謝安宜就職 承諾讓罪犯離開社區 女兒宣讀賀錦麗賀信
布碌崙區長咨文 致力建公共住房

布碌崙區長咨文 致力建公共住房
舊金山重拳掃毒 2累犯遭控重罪 面臨超過12年、8年刑期

舊金山重拳掃毒 2累犯遭控重罪 面臨超過12年、8年刑期
麥德誠宣誓繼任金山市議員 將直面最大公共衛生危機

麥德誠宣誓繼任金山市議員 將直面最大公共衛生危機

熱門新聞

老協珍立足台灣90年，努力將更多商品推廣至海外，佛跳牆2022年進軍美國好市多，業績爆10倍成長。（老協珍提供）

老協珍佛跳牆進軍美國好市多 業績爆10倍成長

2023-01-12 17:58
缺水的加州該如何處理最近大量的降雨？科學家建議讓它氾濫。（美聯社）

加州暴雨成災 專家：讓它氾濫存地下

2023-01-11 02:18
加州有近240萬屋主，也就是三分之一的房主沒有房產抵押貸款。（取自iStock）

近240萬人…加州1/3屋主無房貸 全美第3

2023-01-06 15:25
過去兩周內，北加州飽受暴風雨襲擊。圖為一處加州站被強風颳倒。(Getty Images)

暴風雨再襲灣區 洪患警報大響 多地恐斷電

2023-01-09 02:20
32歲的柏莫達斯竟在山景城市中心將陌生女子帶走並性侵。（山景城警方提供）

北加山景城一男子市中心強押女子回公寓性侵

2023-01-12 19:00
暴風雨造成灣區許多地方淹水，屋崙一部汽車被困在大水中，幾乎滅頂。（美聯社）

強烈風暴襲灣區 數千樹木塌數百道路淹 2人喪命

2023-01-06 02:19

超人氣

更多 >
台資深演員江長文驚傳墜樓身亡 疑似不堪病痛輕生

台資深演員江長文驚傳墜樓身亡 疑似不堪病痛輕生
儲蓄達到10萬元時 優先要做的5件事

儲蓄達到10萬元時 優先要做的5件事
紐約華埠藏中國海外警察局？東百老匯據點遭FBI搜查

紐約華埠藏中國海外警察局？東百老匯據點遭FBI搜查
剛參加完金球獎 「貓王」獨生女心臟驟停 享年54歲

剛參加完金球獎 「貓王」獨生女心臟驟停 享年54歲
阿州華人夫妻被殺「遺孤」判給無血緣關係寡婦引爭議

阿州華人夫妻被殺「遺孤」判給無血緣關係寡婦引爭議