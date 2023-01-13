殷嘉立：提升公共安全第一步 讓警察受尊重

殷嘉立（右二）與其立法助理林文傑（右一）及其他辦公室人員。（記者李怡／攝影）

1月第一個工作周，殷嘉立上任舊金山 第四區市議員，成為22年來日落區首位不是華裔的市議員。 他日前在接受本報採訪時表示，未來四年會著重提升第四區的公共安全、公立教育、建立亞裔 風格夜市、關心民眾的可負擔性住房與扶持小商業。現階段會將公共安全放在首位，還民眾一個幸福安全的舊金山。

殷嘉立表示，提升日落區安全的第一步便是了解公共安全數據，讓警察 受到尊重。

殷嘉立告訴本報，在新上任的第一周便發出嚴肅聲明，要加強市府向媒體公開數據的透明度。以他曾作為記者的工作經歷了解到，應讓媒體起到監督公權力的職責，以監督公共安全機構正在履行的職責。市府提供更多的數據透明度，讓犯罪受害者與普通民眾均可以更好的了解和掌握政府所做流程和動向，以更好的監督安全職能部門。

為實現提升日落區的公共安全，殷嘉立表示，第一步是了解公共安全數據。「目前我們面臨500名警力短缺，原因是很難找到願意當警察的人，人們覺得警察這一職務不受尊重。因此在下周三我將一對一與70位日落區的警察會面交談，了解他們真正所需，並鼓舞警察氣勢。讓警察們知道，社區需要他們。讓更多的人受到鼓舞想申請當一名警察」。

殷嘉立指出，一對一與警察面談很重要，可以讓警員說出他們的感受或他們需要的東西。他說：「因為我的工作是支持警員們，並為他們需要的資源而戰。 作為市議員，警察的工作實際上比我的工作更重要，因為警察要在前線挽救生命。 所以我想確保他們感到真正受到尊重，那就是對我的尊重。」