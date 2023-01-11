佩斯金當選金山市議長 感謝華埠支持 稱將加強與市長磋商

佩斯金當選金山市議長，感謝華埠社區支持。（記者李怡／攝影）

舊金山 市議會9日經過17輪投票 ，第三區市議員佩斯金(Aaron Peskin)意外擊敗爭取連任的現任議長華頌善(Shamann Walton)，第三度當選市議會議長。佩斯金說，感謝自2001年首次競選公職以來華埠 社區的支持。他表示，市議會應加強與市長的磋商，共同應對舊金山當下的種種挑戰。

佩斯金2001至2009年曾連任兩屆第3選區市議員，期間兩度獲全票支持擔任市議長。他在2015年重返市議會，現在是第5屆任期，到2025年1月期滿後，將不得再競選連任。

佩斯金獲選市議長後，接受本報採訪中表示，在2001年首次競選公職時，就有幸贏得了來自華埠社區的支持和信任，他說，「若沒有華人的強大基層支持，我不會有今天的成就」。他特別感謝已故舊金山著名華人社區領袖白蘭，以及華埠平園居民聯誼會和社區住客聯會等社區組織，讓他了解華裔以及有色人種社區的真正需求。佩斯金表示，會繼續以謙卑的心在議長的職位上學習如何更好的為社區服務。

華埠社區紛紛慶賀佩斯金再次出任市議長一職。華協中心行政主任楊重賢(Malcolm Yeung)發表聲明，首先不忘感謝卸任議長的華頌善，稱讚他是華埠低收入社區和民眾的最佳盟友，並一直在致力於拉近華裔與非裔社區的距離。楊重賢接著恭喜佩斯金當選議長，稱他是帶領本市度過嚴重困難時期的領袖之一。

華埠平園居民聯誼會會長李鄭祝和社區住客聯會主席梁榮浩，祝賀和感謝佩斯金多年來對華埠社區的支持，期許未來在可負擔房屋、租客權益、維護弱勢群體權益等方面繼續合作。

舊金山社區安全委員會主席伍宗德（Dennis Wu）表示，佩斯金是一個直率風趣有領導魅力的人，且他對社區一直保有中懇的建議和服務，因此贏得華埠眾多民眾的信任。

在9日市議長投票中發揮決定性作用的第四區新科市議員殷嘉立（Joel Engardio）表示，因為市議長對於城市預算起著關鍵與決定性的作用，佩斯金做過市議長，出任第三區市議員多年時間，對於預算管理有很好的經驗，所以投下支持的一票，期待未來一起合作。