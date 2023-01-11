我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金球獎／楊紫瓊奪影后等40年 感言被打斷嗆：閉嘴！我可以打趴你

金球獎電影類得獎名單出爐 「法貝爾曼」劇情類最佳影片

佩斯金當選金山市議長 感謝華埠支持 稱將加強與市長磋商

記者李怡 / 舊金山報導
佩斯金當選金山市議長，感謝華埠社區支持。（記者李怡／攝影）
佩斯金當選金山市議長，感謝華埠社區支持。（記者李怡／攝影）

舊金山市議會9日經過17輪投票，第三區市議員佩斯金(Aaron Peskin)意外擊敗爭取連任的現任議長華頌善(Shamann Walton)，第三度當選市議會議長。佩斯金說，感謝自2001年首次競選公職以來華埠社區的支持。他表示，市議會應加強與市長的磋商，共同應對舊金山當下的種種挑戰。

佩斯金2001至2009年曾連任兩屆第3選區市議員，期間兩度獲全票支持擔任市議長。他在2015年重返市議會，現在是第5屆任期，到2025年1月期滿後，將不得再競選連任。

佩斯金獲選市議長後，接受本報採訪中表示，在2001年首次競選公職時，就有幸贏得了來自華埠社區的支持和信任，他說，「若沒有華人的強大基層支持，我不會有今天的成就」。他特別感謝已故舊金山著名華人社區領袖白蘭，以及華埠平園居民聯誼會和社區住客聯會等社區組織，讓他了解華裔以及有色人種社區的真正需求。佩斯金表示，會繼續以謙卑的心在議長的職位上學習如何更好的為社區服務。

華埠社區紛紛慶賀佩斯金再次出任市議長一職。華協中心行政主任楊重賢(Malcolm Yeung)發表聲明，首先不忘感謝卸任議長的華頌善，稱讚他是華埠低收入社區和民眾的最佳盟友，並一直在致力於拉近華裔與非裔社區的距離。楊重賢接著恭喜佩斯金當選議長，稱他是帶領本市度過嚴重困難時期的領袖之一。

華埠平園居民聯誼會會長李鄭祝和社區住客聯會主席梁榮浩，祝賀和感謝佩斯金多年來對華埠社區的支持，期許未來在可負擔房屋、租客權益、維護弱勢群體權益等方面繼續合作。

舊金山社區安全委員會主席伍宗德（Dennis Wu）表示，佩斯金是一個直率風趣有領導魅力的人，且他對社區一直保有中懇的建議和服務，因此贏得華埠眾多民眾的信任。

在9日市議長投票中發揮決定性作用的第四區新科市議員殷嘉立（Joel Engardio）表示，因為市議長對於城市預算起著關鍵與決定性的作用，佩斯金做過市議長，出任第三區市議員多年時間，對於預算管理有很好的經驗，所以投下支持的一票，期待未來一起合作。

華埠 舊金山 投票

上一則

舊金山重拳掃毒 2累犯遭控重罪 面臨超過12年、8年刑期

延伸閱讀

歷經17輪投票 佩斯金當選金山市議長

歷經17輪投票 佩斯金當選金山市議長
美京中華會館華埠春節遊行 1/22登場

美京中華會館華埠春節遊行 1/22登場
麥德誠宣誓繼任金山市議員 將直面最大公共衛生危機

麥德誠宣誓繼任金山市議員 將直面最大公共衛生危機
十大新聞之六 華埠地鐵站通車 以白蘭命名

十大新聞之六 華埠地鐵站通車 以白蘭命名
世足賽／姆巴佩連兩戰未進球 梅西奪下金靴獎機會來了

世足賽／姆巴佩連兩戰未進球 梅西奪下金靴獎機會來了

熱門新聞

灣區4日又將出現另一場強烈的大氣河風暴。圖為灣區101公路淹水的情形。（美聯社）

更強大氣河風暴明襲灣區 恐釀最嚴重洪水…只剩今日做準備

2023-01-03 13:31
加州有近240萬屋主，也就是三分之一的房主沒有房產抵押貸款。（取自iStock）

近240萬人…加州1/3屋主無房貸 全美第3

2023-01-06 15:25
科技公司執行長莫任諾竟然在女廁猥瑣偷窺。（山景城警方提供）

科技公司執行長女廁猥瑣偷窺遭逮

2023-01-03 19:53
加州州長紐森4日上午宣布加州進入緊急狀態。圖為大量舊金山民眾開車排隊等待領取沙包的情形。（美聯社）

超強風暴來襲 加州進入緊急狀態 多地區傳停電

2023-01-05 02:20
過去兩周內，北加州飽受暴風雨襲擊。圖為一處加州站被強風颳倒。(Getty Images)

暴風雨再襲灣區 洪患警報大響 多地恐斷電

2023-01-09 02:20
大氣河影響，4日上午開始南灣矽谷聖荷西一帶已經開始出現狂風。（讀者提供）

矽谷聖荷西受暴風影響 4日下午進入緊急狀態

2023-01-04 18:17

超人氣

更多 >
危害健康堪比二手菸 聯邦擬禁瓦斯爐…紐約新房已不能再用

危害健康堪比二手菸 聯邦擬禁瓦斯爐…紐約新房已不能再用
美女官員與副市長在婚房啪啪啪…丈夫拍下姦情 揚州市府「正在查」

美女官員與副市長在婚房啪啪啪…丈夫拍下姦情 揚州市府「正在查」
中國駐美使領館最新通知 回應「十年簽證」

中國駐美使領館最新通知 回應「十年簽證」
詐騙電話猖獗 專家教你怎麼辨別和保護自己

詐騙電話猖獗 專家教你怎麼辨別和保護自己
與妻女闊別7年 中餐館下班車禍奪命 華男團圓夢碎

與妻女闊別7年 中餐館下班車禍奪命 華男團圓夢碎