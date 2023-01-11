排擠林謙悅 有人要重選教委會主席 華裔家長：力挺完成任期

有人提出重新選舉教委會主席，華人家長則力挺現任主席林謙悅。（本報檔案照）

2023年1月的第一個工作周，舊金山 聯合學區 教委會就有人提出，要求重新選舉教委會主席和副主席。現任教委會主席華裔 林謙悅 (Jenny Lam)上任僅九個月，任期尚未結束，重選的提議顯然是針對她而來。因此提議一出，不少華裔家長感到憤怒，並誓言抗爭。他們表示，在林謙悅任期本完、且沒有做錯任何事的情況下，提議重新選舉，是對林謙悅及華裔社區的侮辱，也會讓教委會內部更加分裂。

教委會主席與副主席的任期為兩年。林謙悅是在去年疫情期間，在舊金山聯合學區面臨入學率低下、推遲開學、財政虧空等諸多挑戰的情況下被選舉為教委會主席，目前只做了九個月；但周二下午召開的教委會特別會議上，有教委要求重新投票，選舉教委會主席與副主席，令社區譁然。

加州參議員威善高表示，林謙悅應該做完教委會主席的完整任期，目前階段更換教委會主席毫無意義。特別是，目前教委會正走在正確的方向上，積極擺脫去年教委罷免帶來的負面影響，應該讓林謙悅帶領大家繼續保持這一勢頭。

亞裔學生家長方愛珠（Susan Fong Wong）表示，在林謙悅擔任教委會主席後，學區把主要的注意力都集中在提高學生成績和學術表現上，如提升閱讀能力、提升就業準備率等方面。家長們也逐漸對教委會產生信任。林謙悅本人也是母親，可以設身處地為孩子們著想，所以也讓我們對更口信任。我們不要那些只為了玩弄、用教委會主席自己做政治鋪路的人，來做教委會主席，不能讓我們的孩子成為政治的工具。

曾是罷免教委活動主要成員之一的學區家長朱偉（Selena Chu）說，林謙悅應該得到一個完整的任期，華裔社區堅定支持她連任主席之職，因為學區在經歷疫情的各種挑戰與動蕩之後，現在比以往任何時候都需要穩定。家長們都厭倦了不斷地與教委會中的新角色會面，學區的重點工作應該是幫助家長，一起為孩子們營造良好的學習環境，而不是爭權奪利之地。

重選消息一出，也有家長表示，教委會主席在沒有做錯任何事情的情況下，要重新選舉，是一種「侮辱性的行為」。學區應該要把注意力集中在如何做好公立學校教學、提高公立教學質量、滿足家長需求。主席職位之爭並不是家長需要的。優質的教育才是家長所關心的，如不能提供優質的公立教育，會選擇其他諸如私立學校或是搬離舊金山公立學區。朱偉說，華裔家長的觀念是，「即使是家長受窮，也不會窮了孩子的教育。」