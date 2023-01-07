舊金山華埠中央地鐵T線開通 布里德、裴洛西剪綵

布里德、裴洛西、交通局代表等一眾民選官員和社區人士，齊聚中央地鐵聯合廣場站慶祝新T線的開通。（記者張曼琳／攝影）

市長布里德、「榮譽議長」裴洛西、市交通局代表等眾多民選官員和社區人士，7日齊聚金山華埠 中央地鐵聯合廣場站慶祝新T線的開通並進行剪綵儀式。

T線連結華埠白蘭站至Sunndydale站，途經聯合廣場、Yerba Buena/Moscone、4街/Brannan、4街以及大通中心。連結市東南部和東北部，以支持訪谷區、灣景區、Dogpatch、南市場區、聯合廣場和華埠的經濟和文化發展。T線將從周一至周五清晨6時至午夜12時，每10分鐘一班；周末早上8時至午夜每12分鐘一班。

這是裴洛西作為「榮譽議長」（Speaker Emeritus）第一次公開現身。（記者張曼琳/攝影）

這是卸任眾議長後、被推為「榮譽議長」（Speaker Emeritus）的裴洛西首次參加公開活動。她致詞表示，「中央地鐵將立即成為金山重要交通動脈，連接家庭與市中心的繁榮走廊。」她說，「這條新線路是邁向公正的重要一步，讓父母更容易上班、孩子更容易上學，讓小企業更容易吸引顧客。」

裴洛西表示，她作為舊金山 代表，參與中央地鐵站 建設工作長達約20年。裴洛西還透露，她是在國會投票選出新議長之後，搭乘午夜航班趕回舊金山，為的是參與中央地鐵項目的正式開通。她形容共和黨派內部的議長之爭，表明「國會內的惡劣天氣」。

布里德在開幕式後達成T線前往大通中心。（記者張曼琳/攝影）

布里德在致詞中說：「中央地鐵是我們城市的一個變革性項目，也是連接我們的社區和將人們聚集在一起的重要橋樑。」她說：「該項目還事關城市的經濟復甦。 我們的城市仍在從新冠疫情的影響中恢復，我們的復甦工作將依賴於高效、可靠的交通系統，提供一種更快、更方便的方式到達我們需要去的地方。」

選區在舊金山的州參議員威善高（Scott Wiener）也出席了地鐵站開幕，他說：「中央地鐵將有助於讓舊金山更加互聯和充滿活力。」城市的居民和遊客都可以更快捷、更可靠地前往華埠，為城市未來發展鋪路。

州眾參會預算委員會主席丁右立表示，他為幫助提供數億元資金建設中央地鐵而感到自豪。他說：「新的Muni線路是確保舊金山發展的唯一途徑，因為我們的街道根本無法容納更多的汽車。」此外，他認為這種州和地方合作夥伴關係表明，所有社區都應該享受公共交通帶來的便利和經濟活力。 「事實上，將服務欠缺的社區與城市的其他部分連接起來，為加州整體交通項目的優先事項。」

州議員楊馳馬（Matt Haney）說：「中央地鐵的開通，恰逢舊金山疫情后的經濟復甦。在迫切需要的時候，該地鐵線路可幫助人們重返工作崗位，振興市中心。」通過擴大公共交通選擇，新中央地鐵線還將令該市更接近其溫室氣體減排的目標，並加強與捷運、Muni Metro、大通中心、甲骨文球場（Oracle Park）和 Caltrain 的連接。

中央地鐵將為在大通中心觀看比賽和音樂會的球迷提供特別服務，向來自舊金山和東灣的勇士隊球迷提供快捷轉乘程。搭乘捷運的球迷可在Powell站換乘Muni，或步行前往聯合廣場/市場街站，乘坐S班車 Mission Bay前往大通中心。另外，球迷可以在憑借大通中心的活動門票免費乘坐前往球場的Muni

金州勇士隊總裁兼首席運營官施耐德（Brandon Schneider）說：「對於眾多勇士隊球迷和音樂會觀眾來說，中央地鐵將成為活動日體驗的重要組成部分，因為這將是他們往返大通中心的最有效、最便捷的方式，我們將我們對城市交通管理計畫的金融投資，視為我們對舊金山和整個灣區的持續承諾的基礎。」