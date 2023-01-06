勇士遭活塞絕殺 5連勝終止

湯普森23中11得到30分，他最近4場比賽場均36分，這也是他生涯任意四場比賽的最高場均得分。(圖：讀者Ivy Chen提供)

缺兵少將的金州勇士 的大通中心，首次連續兩場出現絕殺，不過這一次嚥下苦果的是勇士。最後1秒，湯普森投中關鍵三分，幫勇士扳平。但活塞的薩迪克·貝(Saddiq Bey)接隊友傳球果斷出手，壓哨三分絕殺。上一場，是勇士魯尼在雙延長賽絕殺老鷹。勇士五連勝戛然而止。

湯普森23中11得到30分，他最近4場比賽場均36分，這也是他生涯任意四場比賽的最高場均得分；魯尼則拿下8分15籃板。

勇士目前的陣容可謂殘陣。柯瑞 、維金斯因傷缺席，替補的懷茲曼、庫明加也高掛免戰牌。對於遭遇絕殺，教頭柯爾說，這種輸球對球隊很艱難，球隊看起來已經防守到位。「感覺對手的發球幾乎五秒違例。薩迪克·貝最後一秒出手，投中了通常不會進的球。比賽會獎勵那些可能打得更努力的球隊。疲勞是我們輸球的一個因素，活塞整場比賽打得非常努力。他們的身體素質很好，跳的很高，投了很多球。」

得到24分的波爾最後6.2秒失誤，讓勇士不得不犯規，送對手上罰球線。