勇士遭活塞絕殺 5連勝終止
缺兵少將的金州勇士的大通中心，首次連續兩場出現絕殺，不過這一次嚥下苦果的是勇士。最後1秒，湯普森投中關鍵三分，幫勇士扳平。但活塞的薩迪克·貝(Saddiq Bey)接隊友傳球果斷出手，壓哨三分絕殺。上一場，是勇士魯尼在雙延長賽絕殺老鷹。勇士五連勝戛然而止。
湯普森23中11得到30分，他最近4場比賽場均36分，這也是他生涯任意四場比賽的最高場均得分；魯尼則拿下8分15籃板。
勇士目前的陣容可謂殘陣。柯瑞、維金斯因傷缺席，替補的懷茲曼、庫明加也高掛免戰牌。對於遭遇絕殺，教頭柯爾說，這種輸球對球隊很艱難，球隊看起來已經防守到位。「感覺對手的發球幾乎五秒違例。薩迪克·貝最後一秒出手，投中了通常不會進的球。比賽會獎勵那些可能打得更努力的球隊。疲勞是我們輸球的一個因素，活塞整場比賽打得非常努力。他們的身體素質很好，跳的很高，投了很多球。」
得到24分的波爾最後6.2秒失誤，讓勇士不得不犯規，送對手上罰球線。
賽後這一失誤被媒體反覆詢問。柯爾說，確實如此，但波爾也投中了關鍵球。在最後時刻有兩個跳投很重要。「他為我們做了這麼多重要的事情，幫助我們贏得這麼多比賽。最棒的是，在他職業生涯的這個階段，每件事都能學習經驗，他收穫很多關鍵時刻的經驗。他打得很好，整場比賽很努力。我告訴球員們，為他們在過去幾周裡堅守陣地感到驕傲。今晚很艱難，但考慮到我們的陣容狀況，我們在前六個主場贏了五場，讓球隊在未來處於一個很好的位置，且傷病即將恢復、後援即將到來。這是一場艱難的失利，我為整個團隊感到驕傲。」
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