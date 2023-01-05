金山這5區最易遭暴風雨襲擊 主因排水渠老舊又小

圖為舊金山部分容易受暴風雨影響的低窪地段。（記者李怡／攝影）

根據舊金山 百年風暴洪水 風險區地圖（100-Year Storm Flood Risk Map）顯示，如果發生百年一遇的暴風雨天氣，米慎區（Mission District）、灣景區（Bayview）、寶多拉區（Portola）、市場南街（SoMa ）和米慎灣（Mission Bay ）社區的部分地區，將會面臨最大的洪水風險。

根據地圖，米慎區（Mission District） 中風險最大的區域從 19街到13街沿福斯街（Folsom St ）向東和向西延伸兩個街區，以及延伸到80號公路周圍。其次在與灣景區（Bayview）和280號高速公路交匯處向東北移動。根據地圖，西增區（Western Addition ）和外日落區 （Outer Sunset）的部分社區尤其是 Great Highway 沿線，處於洪水危險區之中。

專家表示，本次強勁的風暴、老化的城市基礎設施和不斷變化的土地使用方法，因城市建設需要由多植被到現在的多水泥地、以及幾十年前設計的排水渠已經過時且尺寸過小，綜合以上因素，導致了舊金山多地區會受到洪水的嚴重影響。

據美國國家海洋和大氣管理局的數據，舊金山近3% 的土地屬於百年一遇的洪氾區，好在住在洪氾區的人口比例較小，約占0.6%（貧困人口的 0.9%）。洪氾區內有 130 多家企業，但並沒有學校、警察局、消防站或醫療設施等關鍵設施。

在3日，舊金山市府啟動應對暴風雨應對措施緊急會議上，應急管理處處長卡羅爾 (Mary Ellen Carroll) 表示，她不確定本週襲擊舊金山暴風雨的分類情況，但預估這次的風暴超出了舊金山市風暴系統能夠處理的範圍。

柏克萊加大環境規畫教授馬特·康多夫 (Matt Kondolf) 在社交媒體上表示，在百年風暴風險地圖上，舊金山城市西側的洪氾區較少，因為此地區的地貌被可滲透沙丘覆蓋。