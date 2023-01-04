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勝利婭就任阿拉米達縣警長 擬聘用中文警員

記者劉先進／屋崙報導
受到不少華人支持的阿拉米達縣警長勝利婭（左）3日宣誓入職。（記者劉先進／攝影）
受到不少華人支持的阿拉米達縣警長勝利婭（左）3日宣誓入職。（記者劉先進／攝影）

受到不少華人支持的阿拉米達縣警長勝利婭（Yesenia Sanchez）3日舉行宣誓入職儀式。她表示，希望加強縣警與屋崙等地方警局的對話合作，遏制犯罪飆升。也考慮在華埠聘用中文警員，建立親密的小鎮警民關係，更

受到不少華人支持的阿拉米達縣警長勝利婭3日宣誓入職。（記者劉先進／攝影）
受到不少華人支持的阿拉米達縣警長勝利婭3日宣誓入職。（記者劉先進／攝影）
好服務社區。

屋崙候任市長盛桃、現任市長薛麗比，美國華裔精神健康聯盟（MHACC）負責人彭一玲（Elaine Peng）、美國企業家聯誼會會長何華斌（Ben He）、東灣台山同鄉會華埠社安隊負責人馬作林等受邀出席活動。

勝利婭與華人支持者等合影。（記者劉先進 ／攝影）
勝利婭與華人支持者等合影。（記者劉先進 ／攝影）

勝利婭發表談話，對家人、親友、同事等紛紛表示感謝；她說，最激勵自己的人是弟弟，很不幸的是，弟弟患上食道癌過世。「他總是和我說，要有目標，要為夢想而去奮鬥，要為不可能的事情而奮鬥。他最喜歡的數字是23，如今，我成為阿縣第23任警長。」

勝利婭說，她計畫開會聽取社區的聲音；「最近一位睿智的人告訴我，在工作中要小心，別承諾不可實現的任務，完成的工作要超過承諾之言，我希望能完成當初設定的目標。」

勝利婭說，希望確保阿縣警長辦公室展示公平之法，聽取社區聲音，提供社區需要的服務。她的優先選項包括，與司法夥伴合作，確保有精神健康疾病的人轉移到監禁之外，進入社區組織，進行必要的治療。

勝利婭對本報表示，阿縣縣警一直缺乏和各個地方機構的對話，而這種對話，是建立雙方合作關係的關鍵；「很多地方都在遭遇同樣的犯罪問題，但一種可能是，在屋崙的未建制區域（即縣警提供服務的區域）犯罪情況更高。屋崙的一些罪案，可能會滲透到阿縣其他地區，這就需要大家對話溝通、展開合作。我們也要和新的阿縣地檢長對話，了解她如何起訴，確保大家都在同一起跑線上。」

勝利婭表示，警長辦公室會在華埠招聘說中文的雙語警員，在Fruitvale區域招聘西語警員，讓警員和社區居民建立小鎮關係，即大家互相熟悉，能有效報警解決問題。她說，也希望和華裔精神健康聯盟這樣的社區組織合作，讓他們為精神健康領域的人提供服務，直到這些人出獄後能轉移到社區治療中心診治，避免再次犯罪。

勝利婭倡導社區投入，預防防罪，注重社區參與反饋警務工作，改進警局服務，希望增強警局的透明度和問責制。她表示，希望增強城市和阿縣之間的夥伴關係和合作，加強執法機構之間的相互交流和協作。比如，如果華埠犯罪率增強，可以讓阿縣警長和屋崙警局溝通，提供額外巡邏警員。 她獲得了大量華裔的支持，包括彭一玲、何華斌、東灣台山同鄉會華埠社安隊等。

華埠 屋崙 華裔

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