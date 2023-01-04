暴風雨來襲 金山啟動應急措施 清下水道、發沙袋、監測低窪地區

舊金山市府各部門領導3日在市政廳內發布暴風雨緊急應對措施會議。（記者李怡／攝影）

舊金山 市長布里德、應急管理中心與市府安全、消防等部門，3日在市政廳發布暴風雨緊急預警，並督促市府各部門通力合作，做好防範暴風雨的準備、治理工作；也提醒民眾做好防護，以應對4日和5日的惡劣天氣，確保對城市和居民的損失降到最低。

市府消息稱，氣象預報從本周三（4日）開始，會有2到3吋的降雨。預計風速為每小時24哩到29哩，陣風可達每小時46哩。國家氣象局（NWS）已發4日凌晨4時至5日上午10時的山洪和大風預警。

為應對到來的暴風雨，舊金山市將啟動應急管理中心（EOC）協調全市範圍內的防風暴 行動；如清理雨水下水道、應對山體滑坡、分發沙袋，並確保讓居民了解可以採取哪些行動來做好防範。並通知教育部 門，在必要的情況下停課，以確保孩子們的安全。目前據教育部回應，尚未做出具體的停課通知與安排。

市長布里德表示，繼新年夜之後的另一場暴風雨即將到來，感謝市府各部門為此互相緊密合作，應對這一具有挑戰性的情況。

應急管理中心還向居民發布應對住宅積水、下水道堵塞、停電或是被吹倒的樹木等情況時，應及時撥打311求救電話。另外在遇到消防、安全與醫療緊急情況時，請立即撥打911。市民可通過SF311應用程序提交報警，也可以在 sf311.org在線或致電311。311全天候提供200多種語言服務。

為應對風暴，舊金山公用事業委員會（SFPUC）和舊金山公共工程部（DPW）正在清理城市排水系統、監測低窪地區、處理服務請求，並為舊金山居民和財產受到威脅的企業和家庭，提供沙袋。公共工程部將向每個地址分發最多五個免費沙袋，民眾可到馬林街（2323 Cesar Chavez St.）免費領取。

在風暴來臨之前，無家可歸者和支持性住房部（HSH）在多處為無家者提供避難床位，其中525 5th Street、1001 Polk Street、201 8th Street三處地址可提供避難床位。從每天下午4時開始，可按先到先得的方式使用床位。如需更多信息，請訪問：https://hsh.sfgov.org/services/how-to-get-services/accessing-temporary-shelter/。

風暴過後，應急管理處提醒民眾，應即時檢查房屋或是公司財產是否因洪水而受損，並即時聯繫所屬保險公司或房東。有關如何對舊金山市和縣造成的傷害、財產損失或損失提出索賠的信息，請訪問sfcityattorney.org/claims或致電（415）554-3900。提交的索賠，將由市檢察官辦公室索賠部門進行調查和評估。