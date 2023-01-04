加州目前積雪量 歷史平均的174% 40年來第三高

加州3日積雪測量傳出好消息，目前積雪量為40年來第三高。（美聯社）

官員3日宣布，加州 今年新年積雪量可能是40年來最好的一次；這項宣布讓人們對加州解除旱象抱以希望。

加州每年約有三分之一的用水來自塞拉內華達山脈（Sierra Nevada）的融雪，這些融雪由運河和水壩組成的複雜系統負責收集，將其儲存在水庫中，供缺水時使用，這正是為何官員們會如此密切注意山區積雪深度的原因。

加州3日在太浩湖以西的菲利普（Phillips）社區進行今年首次的冬季積雪測量，這項工作有如每年預測春天何時到來的土撥鼠日（Groundhog Day）活動，讓加州人了解這個冬季能對水資源提供多大幫助。官員3日測得的積雪量為歷史平均的174%，是過去40年來第三高。

由於氣象預報指出本周還有兩場更大的風暴 襲擊加州，而且氣溫會比前幾次更低，因此，預測山區積雪可能再添5呎。

不過，好的開始不一定能保證有好的結果。去年年初首次測量顯示，當時積雪量為歷史平均的160%，接下來就出現加州有史以來最乾燥的三個月。到了4月1日塞拉山積雪量原本應該到達最高峰時，卻只剩下歷史平均的38%，這次教訓讓官員今年保持審慎的樂觀態度。

加州水資源局（California Department of Water Resources）局長尼梅斯（Karla Nemeth）在測量儀式後說：「儘管高積雪量讓大家鬆了一口氣，但我們並非已走出乾旱。」

加州乾旱今年進入第四年，根據美國乾旱監測局（U.S. Drought Monitor）的數據，加州大部分地區仍處於嚴重到極端乾旱的狀態，大部分水庫的水量仍非常低，例如沙斯達湖水庫（Lake Shasta）目前水量僅有34%，奧洛維爾湖水庫（Lake Oroville）僅有38%。

加州水資源局乾旱經理瓊斯（Jeanine Jones）說：「我們知道，要恢復高水量需要很多的時間和水，這就是為什麼我們不會在才開始下雨的時候就說乾旱已經結束。」

接連而來的風暴讓許多加州人面臨最壞的打算。在本周風暴來臨前夕，舊金山 還在忙著清除上周風暴造成、堵住許多排水溝的垃圾、樹葉和淤泥。氣象局預測，舊金山這兩天的降雨量可能高達6吋，風速將高達30哩。

舊金山市長布里德（London Breed）表示，市府員工可能沒有足夠的時間在4日前清理完市內所有排水溝，因此呼籲居民做好準備，準備好沙包防洪，同時避免不必要的出行。