去年65起 聖荷西交通死亡創新高 超速是主因

聖荷西2022年交通死亡人數破紀錄。（美聯社）

聖荷西 在2022年創下了公路死亡65起的新紀錄，疫情 對通勤量和車速的影響，以及無家可歸者的脆弱性，是交通死亡人數創歷史新高的顯著因素。

速度仍然是碰撞死亡的頭號因素。專家說，由於疫情的影響揮之不去，這種情況變得更加嚴重。「在2021年中期，當經濟重新開放時，交通事故死亡人數出現了上升，」負責打擊公路死亡的聖荷西「零死亡願景」（Vision Zero）的項目經理明茲羅斯（Jesse Mintz-Roth）說。「超速是很容易的，在過去你會有其他車輛限制你的速度；現在卻沒有了。」

其次，在65起死亡事件中，有32起是行人死亡，也是單年的歷史新高。而無家可歸者被撞死亡人數尤高。根據「無家可歸者應對小組」（Unhoused Response Group）的估計，2022年聖荷西的行人死亡中至少有17人是已知的無家可歸者。

該小組的聯合創始人卡特萊特（Shaunn Cartwright）說，市政府掃蕩和搗毀居民區附近的營地，結果促使無家可歸者在靠近高速公路、繁忙街道和快速公路的地方安家。一些人不得不在晚上保持移動，進一步增加了他們的風險。聖荷西警察 局SJPD交通調查部門主管帕爾默（Justin Palmer）中士表示，他們中有的人受到藥物影響，許多人有精神疾病，不知周圍發生著什麽，這對事故的發生起了一定作用。

聖荷西市正努力設計改善快速公路及主幹道，以便更快捷地將郊區居民帶向城市中心和經濟中心，這也將高速公路的速度帶到了地面街道。該市所做的努力包括對道路的調整，以及在市中心進行的「快速建設 」項目，這些項目將自行車交通與車輛分開，並為行人創造緩衝區。但這些項目需要時間。

在聖荷西，交通執法以及專門從事這項工作的警察的數量繼續處於低谷。SJPD只有十幾名專門的交通執法官員，而在2000年代末，這個數字大約是現在的五倍。隨著今年早些時候交通死亡人數的增加，市政府官員承諾雇用更多的機動車警察。

帕爾默說，在解決這些問題的同時，司機、行人和騎自行車的人千萬不能假設有人會為他們停車。他指出，對於行人來說，重要的是在過馬路時要注意觀察，並保證自己站在光線充足的地方。