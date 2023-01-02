加州塞拉山積雪 達20年來第2高

目前塞拉山積雪為20年來第二高。圖為科學家測量積雪厚度。(美聯社)

新的一年開始，加州 塞拉山積雪傳出大好消息，目前塞拉山脈積雪為過去20年來第二高，而且仍有可能打破紀錄，因為氣象局專家指出，未來數日加州將出現幾場暴風雨。

不過，想要就此宣稱加州乾旱結束仍言之過早。去年剛開始情況也一樣，塞拉山積雪充沛，接下來幾個月氣候卻乾燥異常，等到雨季結束，塞拉山積雪遠比平常雨季結束時低落甚多。

塞拉山春天融雪為加州供水系統的主要資源，因此塞拉山積雪情況，與加州能否擺脫嚴重乾旱息息相關。加州州府水資源工程師在塞拉山脈安裝100個以上測量積雪的感應器，隨時了解山脈積雪狀況。

根據目前測量，塞拉山積雪為平常同期的162%。然而專家指出，過去20年來，塞拉山年底積雪量有七次高於平常同期積雪，卻只有2005年與2011年兩次的積雪於雨季結束時，高過平常同期。氣象專家指出，灣區本周仍將會降雨。

柏克萊加大 朵納山峰（Donner Summit）附近的塞拉山中部積雪實驗室首席科學家史瓦哲（Andrew Schwartz）表示，目前幾場暴風雨會對加州長期乾旱產生多大影響，目前仍難評估。去年年初，塞拉山脈也是積雪充沛，但去年從元月到3月，一點雨水都沒有，塞拉山脈一片乾旱。

去年年底，塞拉山積雪高達平常年底的160%，隨後天氣乾燥異常，3月雨季過後，塞拉山積雪只有平常雨季結束的37%。加州最近一次雨季結束時，塞拉山積雪高過平常同期，出現於2019年，當時積雪量高達平常同期的161%。

萬一經過目前這幾場暴風雨，加州滴水不降，加州大部分水庫將見底。目前加州規模最大兩個水庫──沙斯達（Shasta）與奧洛維爾（Oroville）水庫，積水量只有其儲存量的三分之一。加州雨季於4月1日結束，塞拉山目前積雪只有平常雨季結束時的一半，如欲達到標準，仍需幾場暴風雨帶來大量風雪。

戴維斯加大土木與環境工程學教授朗德（Jay Lund）表示，連年乾旱讓加州水庫缺水嚴重，需要好幾年龐大雨水，才能將水庫填滿。

雖然目前積雪充沛，但長遠來看，加州水資源仍處於危險狀態。加州民眾使用大量化石燃料，釋出龐大二氧化碳，造成氣候暖化情形更為嚴重。根據去年2月間一項研究，2000年至2021年是加州過去1200年以來最為乾燥的時期。研究同時指出，加州乾旱原因19%來自人為氣候變遷 。

最近連續幾場大雪造成公路堵塞。(美聯社)

國家氣象局專家卡內帕（Rick Canepa）說，下雪天將持續至下周初，前往太浩湖玩雪民眾必須多加留神。太浩湖附近小城特拉克基（Truckee）顧客服務專家克里斯頓（Amanda Kriston）表示，連續幾場大雪造成公路堵塞，許多旅客不得臨時改變行程，暫時租Airbnb度過難關。