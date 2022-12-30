周末更多雨水 灣區發山洪預警

氣象局對灣區發出周末洪水預警，可能升級為警報。（美聯社）

一個正在形成的大風暴 系統，周五（30日）和周六（31日）將再次給灣區 帶來更多雨水；且由於這地區土壤已從本周早些時候的另場風暴中吸收雨水，因此洪水 和山體滑坡亦成了隱患。

國家氣象局（National Weather Service）和美國地質調查所（U.S. Geological Survey）都發現，土壤飽和度預計將引發多米諾骨牌效應，導致淺層山體滑坡的風險上升，特別是在周六。

氣象局的七天預報顯示，暴風雨狀況幾乎肯定會持續到2023年年初，灣區地區大多數主要人口中心都會有雨。

洪水警報被設定為周五晚上生效，並延伸到周六，覆蓋整個灣區。

灣區國家氣象局蒙特瑞站的氣象學家加西亞（Brian Garcia）說，預測的淺層山體滑坡將把泥漿推到各種地方，包括道路、農田，在某些情況下還有房屋；而扎根在飽和土壤中的樹木也會更容易被吹倒。加西亞說，一般來說，可以預期在整個灣區的低窪地區和洪泛區會有積水。

聖荷西2017年總統日周末發生的嚴重的洪災，曾造成約1億美元的損失，Coyote Creek附近的1萬4000居民被緊急疏散；當時該溪流溢出河岸，淹沒了該市中部的幾個街區。但加西亞並不認為這次的風暴會接近那種嚴重程度，「如果2017年的風暴是十分之十，我們這次可能會看到十分之四，」他說。

加西亞說，由於周末的風暴，河流將膨脹，小河流可能溢出，「一些暴雨排水管將無法跟上，並淹沒一些道路」，但瓜達路拍（Guadalupe）河和土狼溪Coyote Creek等水道沒有重大的洪水威脅，部分原因是，在2017年的洪水之後，聖他克拉拉谷地水區被聯邦監管機構下令重建Anderson大壩，並確保它在大地震中能夠支撐。雖然該項目要到2030年才能完成，但建設工作要求大壩的水位大大降低。

然而該地區至少有9000名無家可歸者，其中很多人住在河床上。周四（29日），「無家可歸者應對小組」（Unhoused Response Group）一邊警告人們可能會出現水位上升，一邊分發帳篷、防水布和冬衣，以幫助人們保持溫暖和乾燥。

當局一般建議人們留在室內躲避風暴，但那些不得不在雨中冒險的人應該聽從簡單的指示。加西亞說：「如果你看到一條被水淹沒的道路，那就不應冒險開車過去。」