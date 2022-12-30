我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣面對抗中威脅 前防長艾思博：準備不夠

中國疫情升溫 美考慮採檢國際航班「廢水」追毒

周末更多雨水 灣區發山洪預警

編譯組／灣區29日電
氣象局對灣區發出周末洪水預警，可能升級為警報。（美聯社）
氣象局對灣區發出周末洪水預警，可能升級為警報。（美聯社）

一個正在形成的大風暴系統，周五（30日）和周六（31日）將再次給灣區帶來更多雨水；且由於這地區土壤已從本周早些時候的另場風暴中吸收雨水，因此洪水和山體滑坡亦成了隱患。

國家氣象局（National Weather Service）和美國地質調查所（U.S. Geological Survey）都發現，土壤飽和度預計將引發多米諾骨牌效應，導致淺層山體滑坡的風險上升，特別是在周六。

氣象局的七天預報顯示，暴風雨狀況幾乎肯定會持續到2023年年初，灣區地區大多數主要人口中心都會有雨。

洪水警報被設定為周五晚上生效，並延伸到周六，覆蓋整個灣區。

灣區國家氣象局蒙特瑞站的氣象學家加西亞（Brian Garcia）說，預測的淺層山體滑坡將把泥漿推到各種地方，包括道路、農田，在某些情況下還有房屋；而扎根在飽和土壤中的樹木也會更容易被吹倒。加西亞說，一般來說，可以預期在整個灣區的低窪地區和洪泛區會有積水。

聖荷西2017年總統日周末發生的嚴重的洪災，曾造成約1億美元的損失，Coyote Creek附近的1萬4000居民被緊急疏散；當時該溪流溢出河岸，淹沒了該市中部的幾個街區。但加西亞並不認為這次的風暴會接近那種嚴重程度，「如果2017年的風暴是十分之十，我們這次可能會看到十分之四，」他說。

加西亞說，由於周末的風暴，河流將膨脹，小河流可能溢出，「一些暴雨排水管將無法跟上，並淹沒一些道路」，但瓜達路拍（Guadalupe）河和土狼溪Coyote Creek等水道沒有重大的洪水威脅，部分原因是，在2017年的洪水之後，聖他克拉拉谷地水區被聯邦監管機構下令重建Anderson大壩，並確保它在大地震中能夠支撐。雖然該項目要到2030年才能完成，但建設工作要求大壩的水位大大降低。

然而該地區至少有9000名無家可歸者，其中很多人住在河床上。周四（29日），「無家可歸者應對小組」（Unhoused Response Group）一邊警告人們可能會出現水位上升，一邊分發帳篷、防水布和冬衣，以幫助人們保持溫暖和乾燥。

當局一般建議人們留在室內躲避風暴，但那些不得不在雨中冒險的人應該聽從簡單的指示。加西亞說：「如果你看到一條被水淹沒的道路，那就不應冒險開車過去。」

風暴 灣區 洪水

上一則

NBA／勇士逆轉爵士3連勝 聯盟主場最強

下一則

聖荷西槍枝強制保險法1月生效 槍主需隨身帶保險憑證

延伸閱讀

4遊民凍死在街頭 矽谷開圖書館為遊民取暖

4遊民凍死在街頭 矽谷開圖書館為遊民取暖
美恢復中國旅客篩檢 舊金山迎觀光客面臨防疫挑戰

美恢復中國旅客篩檢 舊金山迎觀光客面臨防疫挑戰
灣區2亞青拍TikTok遭歧視言論攻擊 丹佛40歲男被捕

灣區2亞青拍TikTok遭歧視言論攻擊 丹佛40歲男被捕
聖誕假日 舊金山灣區禁止燃柴、燒垃圾

聖誕假日 舊金山灣區禁止燃柴、燒垃圾
裴洛西長年支持亞太裔 趙美心感謝

裴洛西長年支持亞太裔 趙美心感謝

熱門新聞

發生該事件後，李嘉音（右起）立刻向桑尼維爾市長克蘭反應。（李嘉音提供）

華人不得入內？ 女作家進矽谷桑尼維爾公園被白人拒絕

2022-12-28 19:38
一對亞裔男女24日晚平安夜在東灣聖拉蒙（San Ramon）In-N-Out餐廳吃飯自拍，結果被一名顧客騷擾，還辱罵種族主義言論。（視頻截圖）

「你是金正恩男友？」亞裔In-N-Out吃飯自拍 遭歧視

2022-12-27 00:09
更多證據顯示非處方感冒藥並不真正有效。 （擷自NBC影片）

更多研究證實 非處方感冒藥無效

2022-12-25 16:22
大氣河風暴席捲灣區，導致東灣聖拉蒙Big 5體育用品店屋頂坍塌，所幸店內無人。（電視新聞截圖）

加州「大氣河」挾帶強風豪雨 已造成5死

2022-12-28 17:20
年底佳節是熱門的出遊旺季。（讀者提供）

返台或遊美 華人年底出門去 有人趁分時度假搶便宜

2022-12-24 02:13
帶狗的民眾私自將公園空間鎖起來，經反映也不讓進入。（李嘉音提供）

想進桑尼維爾公園遭白人拒絕 華人女作家怒投訴市長

2022-12-29 02:20

超人氣

更多 >
原以為第一波染疫30%…「北京感染率可能已超80%」

原以為第一波染疫30%…「北京感染率可能已超80%」
愈來愈危險…南海解放軍機逼近3公尺 美軍機急避讓

愈來愈危險…南海解放軍機逼近3公尺 美軍機急避讓
好市多頻惹抱怨 華人「遭歧視還是小題大作？」

好市多頻惹抱怨 華人「遭歧視還是小題大作？」
川普律師：國會暴動調查委員會舉白旗投降

川普律師：國會暴動調查委員會舉白旗投降
「八方雲集」美國二店試營運 加州售價調漲10%

「八方雲集」美國二店試營運 加州售價調漲10%