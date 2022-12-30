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屋崙2歲童被殺 在納帕縣尋獲遺體

記者劉先進／屋崙報導
兩歲的曼金斯遺體在納帕縣的郊區找到。（取自GoFundMe捐款頁面）
兩歲的曼金斯遺體在納帕縣的郊區找到。（取自GoFundMe捐款頁面）

屋崙警長阿姆斯壯（LeRonne L. Armstrong）29日舉行記者會表示，兩歲的孩子曼金斯．曼金斯（Ja'mari Madkins）在屋崙被殺，遺體在納帕縣郊區找到。

阿姆斯壯說，警方正在調查12月23日發生的一起凶殺案；當天凌晨2時30分前，東灣聖巴布洛（San Pablo）警局與屋崙警局取得聯繫，表示可能有一起兩歲兒童的凶殺案，屋崙警局凶殺科的調查人員立即回應，接手調查。

初步調查顯示，一名兒童在屋崙地區被殺，調查員立即跟進所有線索，調查最終將警員引向了納帕縣郊區，並最終找到了兩歲的曼金斯的遺體，在聖巴布洛警察局的協助下，一個與該兒童死亡有關的人被確認並被逮捕。有關的情況仍在調查中。

阿姆斯壯說，目前不能透露案情重要的細節，因為調查人員正在與地檢長辦公室密切合作，對導致孩子死亡的嫌疑人提出適當的指控；「雖然沒有額外的細節，但我要對公眾說，如果你知道關於孩子的死亡和本案的任何資訊，請提交給屋崙警察局，以便我們能夠繼續調查。這是一個兩歲孩子的悲慘案件。」

阿姆斯壯說，如今在押的嫌疑人因與本案無關的指控而被關押。該局繼續與地區檢察官合作，以確定針對在相關案件中，對男子的行為提出何種指控。但這個人確實與2歲兒童被殺有密切聯繫。

他還表示，兩歲的受害者是在屋崙國際大道被殺，並在納帕縣的戶外發現的，阿縣驗屍官還未確認死因和死亡時間。「當時，聖巴布洛警方截停了一個人的車子，並將其抓獲。此人提供訊息給警員，再由聖巴布洛警局聯繫屋崙警局，從而開始調查。這是本案的關鍵節點。」

阿姆斯壯說，警方正與孩子的家人和祖母保持聯繫，對於這個家庭及整個社區來說，案件很悲慘；「我們十分同情受害者家庭和社區。」警方表示，如果市民有任何線索，可致電警局凶殺科(510) 238-3821 ，或爆料熱線，(510) 238-7950。

曼金斯祖母Maria的同事，特地為他設置一個捐款頁面GoFundMe（https://www.gofundme.com/f/jamari-guerrero-madkins?qid=2e50c8098b782285fb1633b71eb7e8b2），希望能給家人提供幫助。截至29日晚上7時許，共籌集2205元。

捐款頁面介紹說，2022年12月23日，年僅2歲的曼金斯的生命不幸夭折，有關他死亡的細節仍在調查中。「我們是Maria的同事，曼金斯與祖母、母親一起生活，他被意外地從家庭帶走。我們請求社會各界幫助他的祖母Maria和他的母親Alondra，讓他安息。Alondra是一名年輕的母親，正在為孩子哀悼；Maria是非常努力工作的單身母親，有未成年的孩子。她總是為朋友、家人、同事，甚至陌生人提供服務。曼金斯是Maria的一切，可以想像，她所受的打擊，她如何心如刀割。曼金斯的微笑和富有感染力的笑聲將被許多人懷念，他在如此短的時間內給人們帶來了如此多的歡樂。」

「我們作為同事，希望我們和社區能夠幫助減輕一些安葬和家人錯過工作的經濟負擔，以便度過哀痛和悲傷。任何事情都是值得讚賞的，每一塊錢都會有所幫助，即使你能做的只是分享這個帖子，我們也請你轉發。讓我們幫助Alondra和Maria，給曼金斯一個適當的葬禮。」

屋崙警長阿姆斯壯29日舉行記者會表示，兩歲的曼金斯在屋崙被殺。 （記者劉先進／攝...
屋崙警長阿姆斯壯29日舉行記者會表示，兩歲的曼金斯在屋崙被殺。 （記者劉先進／攝影）

屋崙 警察 檢察官

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