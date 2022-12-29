西南航空航班繼續大規模取消 聖荷西、屋崙影響大

西南航空28日繼續大規模取消航班，聖荷西和屋崙機場受到極大影響。（電視新聞截圖）

西南航空（Southwest Airlines ）28日繼續取消大量航班，灣區兩大機場 ，聖荷西 峰田國際機場和屋崙國際機場，是其中兩個受取消航班影響最大的主要機場。

根據Flight Aware公布的數據，聖荷西機場28日取消147班西南航空航班，占該公司預定航班的74%，取消率在全美主要機場中高居第四位，僅次於長灘、沙加緬度和水牛城機場。

屋崙機場28日也有124個西南航空航班被取消。舊金山機場28日共有45個航班被取消，其中38個是西南航空航班。

西南航空航班問題已如滾雪球般演變成一場災難，聯邦開始調查西南航空「不成比例和不可接受」的航班取消行動。

美國運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）27日說：「這顯然已從無法控制的天氣狀況，轉變成航空公司的直接責任。」

西南航空26日表示，未來幾天只有約1/3的航班會出發。執行長喬丹（Bob Jordan）說：「我們以安全為最主要考量，會逐漸將所有事情歸回原位，結束這場混亂。」

被滯留在聖荷西機場的不只是旅客，還有「聖誕老人」。

因為班機被取消，來自俄勒岡州的專業聖誕老人威廉 斯（John Williams）被迫在聖荷西機場和其他旅客度過聖誕節；已經在聖荷西機場滯留了三天兩夜的威廉斯說：「這是一場後勤運籌的噩夢，有機長時沒有機組人員，有機組人員的時候沒有機長。」

根據西南航空的說法，62歲的威廉斯最快要等到元旦才回得了家，於是他決定開車回家。威廉斯28日整個上午和其他幾百名旅客在機場租車大廳排隊，多位民眾表示，排隊的時間至少兩個半小時。不過，威廉斯最終租到了一輛豐田Camry汽車。

聖荷西機場發言人表示，他們一直在背後積極支持西南航空，但對目前的狀況實在是無能為力。