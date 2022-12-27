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「你是金正恩男友？」亞裔In-N-Out遭種族歧視

兩亞裔餐廳自拍 遭種族歧視辱罵 嫌犯還放話外面見 被警逮捕

記者劉先進／聖拉蒙報導
一對亞裔男女24日晚平安夜在東灣聖拉蒙（San Ramon）In-N-Out餐廳吃飯自拍，結果被一名顧客騷擾，還辱罵種族主義言論。（視頻截圖）
一對亞裔男女24日晚平安夜在東灣聖拉蒙（San Ramon）In-N-Out餐廳吃飯自拍，結果被一名顧客騷擾，還辱罵種族主義言論。（視頻截圖）

一段TikTok視頻顯示，一對亞裔男女24日晚平安夜在東灣聖拉蒙（San Ramon）In-N-Out餐廳吃飯時自拍，結果被一名顧客騷擾，還辱罵種族主義言論，並聲稱亞裔男生是同性戀，是金正恩的男朋友。男子還說，一分鐘後在外面見，疑似暴力威脅。這對亞裔男女因為害怕，一直待到餐廳打烊，由員工陪同出來。視頻有超過690萬的點擊率。聖拉蒙警方26日表示，已逮捕這名來自科羅拉多州、涉嫌仇恨犯罪的男子。

根據NBC的報導，被騷擾的兩人分別是，在莫拉加（Moraga）長大、現就讀於洛杉磯加大的Aline Kim，以及在利佛摩（Livermore）長大、現就讀於杜克大學的Elliot Ha。兩人都是韓裔，趁著學校放寒假回到灣區，在聖拉蒙的In-N-Out餐廳見面，目的是拍攝一個關於該餐廳特殊菜單的TikTok視頻。

兩人24日晚10時到餐廳，20分鐘後下單，並開始用手機自拍享用薯條和其他食品。這時另一位男顧客走到他們身邊。在TikTok的視頻中，這名顧客詢問是否在自拍吃飯，Elliot回答是。這名男子說，「你們是奇怪的同性戀者。」Elliot和Aline 非常震驚和困惑。男子接著問，「你是日本人還是韓國人？」Elliot說是韓國人。男子說，「是的，你是韓國人，我也是這麼想的。你是金正恩的男朋友，是嗎？」

他還說：「通常情況下，我可以在你臉上吐口水，那是一些菲律賓人的狗屎。」兩名亞裔顯得很不自在，Aline敦促Elliot不要做出反應。Elliot在視頻中哭笑不得的說，「為什麼是我？我只是想吃Flying Dutchman（牛肉和芝士等的組合），這就像一個發燒做的夢，現在真的是平安夜嗎？只是因為我要吃這個，就該被仇恨犯罪？」

該男子還接近兩人，爆出仇視同性戀的話語。還說，「一分鐘後在外面見。」男子走到外面，透過窗戶盯著兩人，大約15分鐘。Aline說，感覺男子在用暴力威脅。最讓她顫抖害怕的時，男子要求在外面見兩人。兩人在餐廳中一直等到關門，讓員工陪同出去，以確保安全到達車上，此時男子已經離開。

Aline說，她在莫拉加長大，從上小學開始，就聽夠了吃狗肉的笑話和金正恩的笑話；在舊金山散步時，曾被人種族歧視罵過；在聖拉蒙的事件是她迄今為止與種族主義最公開的對抗。

這段TikTok視頻引起聖拉蒙警方的注意。警長卡爾森（Denton Carlson）的推特發帖說，要求視頻發布者與他聯繫。兩人聯繫了警長。最新的消息則是，警方26日已逮捕這名來自科羅拉多州的男子。

一對亞裔男女24日晚平安夜在東灣聖拉蒙（San Ramon）In-N-Out餐廳...
一對亞裔男女24日晚平安夜在東灣聖拉蒙（San Ramon）In-N-Out餐廳吃飯自拍，結果被一名顧客騷擾，還辱罵種族主義言論。（視頻截圖）

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