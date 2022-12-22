全美第1個 阿拉米達縣禁查房客犯罪紀錄

阿拉米達縣成為全美第一個禁止對房客進行犯罪背景調查的縣。（美聯社）

阿拉米達縣20日成為全國第一個禁止房東 對潛在房客進行犯罪背景調查的縣。該縣在COVID大流行期間實施的驅逐禁令於4月30日到期，之後「公平機會」條例即生效。

這項條例是該縣議會周二表決的三項房客保護法案的一部分，適用於Ashland、卡斯楚谷（Castro Valley）、Cherryland、Fairview、聖勞倫斯（San Lorenzo）和Sunol等阿縣非建制地區的大多數住宅單元。它還禁止私人和公共房東要求申請人披露以前的逮捕或定罪，並且不允許廣告中有企圖阻止有犯罪紀錄的人申請住房的意向。

新法規還建立一個出租房屋登記冊，並批准一項關於何時和如何驅逐房客的正當理由政策。

「公平機會」條例支持者說，它為那些因過去定罪而受到不公平對待的房客提供法律追索權。通過增加曾被監禁的人及其家人獲得住房的機會，新法減少無家可歸、家庭分離和累犯；反對者則認為，這些政策限制了房東的控制權，增加其責任。

灣區代表房東的律師布朗斯坦（Daniel Bornstein）說，篩選出那些會造成混亂、或會構成健康或安全風險的潛在房客，比通過驅逐程序將他們趕走要容易。然而，他對房東的建議是遵守新的法律。

屋崙 市和柏克萊市在2020年禁止在大多數住房申請中進行常規犯罪背景調查，2016年的列治文和今年的舊金山都制定了範圍較窄的法律，俄勒岡州波特蘭市和西雅圖市也有禁止住房犯罪背景調查的地方法律。

與該條例對立的「無犯罪」住房政策可以使驅逐房客變得更容易，且是在地方一級頒布的。該政策已成為聯邦政府審視的目標，因為聯邦檢察官認為它具有種族歧視 性，反而導致對報告犯罪或尋求幫助的有色人種的驅逐。

在屋崙長大36歲的迪克森（Katie Dixon），曾在監獄進進出出15年，在無家可歸的邊緣生活了8年。在屋崙禁止住房申請中進行犯罪背景調查近一年後，她找到自己的租房；她說：「這是我一生中第一次在心理、情感和身體上感到安全」。

本月早些時候，她打電話到阿拉米達縣議會，敦促通過公平機會住房條例，告訴議員們住房如何改變了她的生活；「這是一個重要的安全網，使我們的生活回到正軌」，她說。