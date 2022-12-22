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加州農場勞工 面臨醫療資源短缺問題

記者李怡 / 舊金山報導
加州衛生部醫療主任施特萊格稱，疫情還未結束，病毒還在變異，很多人還未接種疫苗。 （記者李怡／攝影）
加州衛生部醫療主任施特萊格稱，疫情還未結束，病毒還在變異，很多人還未接種疫苗。 （記者李怡／攝影）

新冠疫情對於不同群體的影響不同，也造成了不同群體獲取醫療資源的不平等。 少數族裔媒體服務中心與加州衛生部21日共同召開線上媒體會議，分享新冠病毒對於農業勞工影響的現狀，以及多重流行病的影響下勞工如何獲取普世的醫療保障。

勞工是美國最大的食物生產者，在加州有80多萬人在農場工作，生產了全國近三分之二的水果堅果、約三分之一的蔬菜、18%的乳製品和四分之三的大米。這些最重要崗位的勞工在新冠疫情中也是感染最大的群體，但他們在獲取醫療資源方面持續面臨挑戰。同時，加州醫療系統也面臨著如何讓農場工人去接種疫苗、獲得醫療資源、支付的起醫療費用等挑戰。

國家農場工人中心CDC健康諮詢委員會主任凱撒（Ed Kissam）表示，農場工人和無證移民工，醫療資源獲取不公平和差異的問題普遍存在。現在在全國只有40%的農業工作者獲得了所需的疫苗接種，讓農場工人，低收入、無證移民，兒童均可以獲得醫療保障，仍然是加州政策制定者需要面對的挑戰。

凱撒表示，對於農業工作者社區，讓懷孕女性和長者接種疫苗是當務之急。值得稱讚的一點是加州公共衛生局，督促陽性勞工接受治療，使農業工作者一出現症狀就可以接受測試，這一措施將發展成重症的人減少了90%。目前存在的問題是有50%的農業工作者，已經習慣了醫療資源短缺的情況，麻木且視而不見了。

農場工人社區組織項目主任洛佩斯（Arcenio Lopez）說道，農業勞工受到了疫情的嚴重影響，在加州中部有很多的原住民群體，因缺乏相關語言服務體系，而不能及時的接觸到應該享受的醫療資源。政府應該考慮在文化和語言上，以更適應少數族裔的方式來提供醫療服務，此外還需要加強溝通。

加州衛生部醫療主任施特萊格（DIlan Shapiro Strygler）談到如何讓勞工合理及時的獲得醫療資源時表示，應在醫療體系方面實行變革，為多語言社區提供服務；與其他社區合作，擴大醫療福利的覆蓋範圍；呼籲聯邦政府要加強投資，解決農民工獲得醫療資源的障礙，預計為無保險人士獲得疫苗和治療的資金缺口高達190億元，每位勞工的住院成本高達4萬元。

會上專家還建議，關注農業勞工的心理問題。由於溝通有誤會，勞工會對醫療體系存在誤解，或是聽信謠言不去醫院，不信任醫療體系。增強彼此的溝通和信任。以他們理解的語言來提供服務（原住民社區與農業勞工社區，60%的移民是無證移民）使得社區需要花很多的時間說服他們就醫。

勞工 加州 疫苗

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