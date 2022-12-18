史丹福大學地稅豁免一年達168億元 聖縣財政緊張

史丹福大學每年享受著巨額的稅務豁免，造成聖縣多市的稅收流失。（史丹福官網）

作為世界頂級的私立高等學府，史丹福大學 （Stanford University）每年享受著巨額的稅務豁免，其中僅地稅這一項便達到168億元，這是大學所在的聖他克拉拉縣全年地稅豁免額的一半。聖縣估值官指出，該問題已導致聖縣多市稅收緊張。

估值官辦公室指出，聖縣多市缺乏足夠的稅收以支持當地的公立學校、社區大學、交通和市府運營等。

史丹福正考慮建造更多的學生校舍和教學樓，並持續買斷校區附近建築。社區領袖擔心這會影響到鄰近城市的服務。巴洛阿圖市議員杜波依斯（Tom DuBois）表示：「當史丹福計畫購買房屋時，該房屋就可能會從地稅名單中消失。這意味著史丹福的房產永遠不會得到評估。」

聖縣議會在本周投票通過了史丹福大學擴張校區的報告，包括為學生和教師建造更多的住房。在通過前，華裔縣議員李洲曉（Otto Lee）表達了擔憂：「這將是一個雙重打擊，大學拿走了住房，同時聖縣也失去了一部分稅收。」

自上世紀80年代開始，史丹福大學與巴洛阿圖市簽訂協議，大學支付城市提供的水電、警務、消防和交通等公共服務的費用，而該市前任市長與副市長希望採用常青藤高校的模式，即高校應支付更多費用，以彌補損失的稅收。副市長顧錦珍（Lydia Kou）表示，資金可用於延長當地圖書館的服務時間，補貼幼兒教育 ，補貼公共交通等。

「巴洛阿圖市的需求還沒有被正視。」顧錦珍說，「如果能與高校共同合作，這將是雙贏。」

史丹福大學發言人蘭伯特（Luisa Rapport）表示，稅務豁免是支持大學履行其研究、教育和服務的使命，造福地區、國家和全世界。史丹福大學還將研究園區和購物中心的大量土地用於商業用途，這些土地並不在稅務豁免的範圍內，為巴洛阿圖市和聖縣帶來大量稅收。」

私立大學、醫院、宗教組織和公立學校是加州 法律規定的享有地稅豁免權的組織，享有該權利的組織需要通過提供社區服務以彌補稅收上的損失。史丹福大學近日超過了洛杉磯的蓋蒂博物館，成為加州最大的地稅豁免受益者。

史丹福近期以低於市場的價格為教職員工購買房屋，受到縣估值官辦公室的反對。估值官斯通（Larry Stone）說：「大學教授擠滿我的辦公室，要求我通過目前的購買價。我拒絕了他們，因為這有悖於估值官的職責。」

大學發言人蘭伯特則表示，房產評估導致教職工的經濟困難，學校已經要求進一步的稅收減免。「我們已與估值官會面，並很願意進行合作，解決目前的問題。」