金山市長專欄／金山減赤 優先考慮社區需求
親愛的讀者們：
上周，作為即將到來的預算周期的第一步，我向舊金山市政府各部門負責人發布了預算指示，以指導這一過程，各部門計畫在2023年2月底提交擬議預算。
在未來兩年內，舊金山預計將出現約7283億元的預算赤字，第一年有2008億元的赤字，第二年有5276億元。短缺的原因是收入增長放緩，特別是市內最大的稅收收入，包括財產稅和商業稅，以及聯邦新型冠狀病毒大流行臨時撥款的損失。
為解決赤字問題，我指示各部門提出削減方案，部門負責人將必須優先考慮填補市內核心服務的空缺職位，以支援舊金山的復甦。
在這一指示下，政府各部門將繼續關注最優先的事項，如公共安全和警察人員短缺，市中心地區等經濟復甦，以及支持無家可歸和精神健康的撥款。為了幫助滿足這些需求，同時也解決赤字問題，向各部門發出指引如下:
建議持續削減5%的調整後的常規基金支持，並在第二年再削減3%。
為部門核心職能和市長的優先事項優先填補或重新分類職位空缺；並提出剩餘空缺以節省預算。
保持市長的計畫，並建議如何更有效地資助各項工作。
鑑於不清楚的經濟前景，為前景惡化和指引的修訂做好準備。
我們復甦承諾的一部分是確保優先考慮社區的需求，正因如此，我們為服務亞裔社區的社區組織分配了3000萬元的資本收購撥款。為這些資金徵集項目建議的建議書將在明年初發布，供各組織申請。
最後，由於公共安全仍然是我們的首要任務，我感謝舊金山警察局在市內多個地點展開減少零售盜竊的行動，自11月底行動開始以來，至今已有60人被捕。該行動是便衣警察、制服警察和商店保安之間的重要協調努力，以解決發生在一些服裝店、雜貨店和藥房等商業的盜竊問題。
我們深明舊金山所面對的各種巨大挑戰。而眼前亦有很多工作要做，以保持舊金山復甦的努力。這將需要作出艱難的選擇和真正的權衡。雖然新冠病毒帶來的持續影響減緩了我們的複甦，但我們正取得了進展。我深信大家艱苦工作的努力，可使舊金山繼續前進。
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敬安！
舊金山市長 倫敦．布里德
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