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金山市長專欄／金山減赤 優先考慮社區需求

舊金山市長 倫敦‧布里德
舊金山市長布里德與市府官員一起簽署第一個全市聯合學徒委員會協議，為社區成員提供更多學徒機會。
舊金山市長布里德與市府官員一起簽署第一個全市聯合學徒委員會協議，為社區成員提供更多學徒機會。

親愛的讀者們：

上周，作為即將到來的預算周期的第一步，我向舊金山市政府各部門負責人發布了預算指示，以指導這一過程，各部門計畫在2023年2月底提交擬議預算。

在未來兩年內，舊金山預計將出現約7283億元的預算赤字，第一年有2008億元的赤字，第二年有5276億元。短缺的原因是收入增長放緩，特別是市內最大的稅收收入，包括財產稅和商業稅，以及聯邦新型冠狀病毒大流行臨時撥款的損失。

為解決赤字問題，我指示各部門提出削減方案，部門負責人將必須優先考慮填補市內核心服務的空缺職位，以支援舊金山的復甦。

在這一指示下，政府各部門將繼續關注最優先的事項，如公共安全和警察人員短缺，市中心地區等經濟復甦，以及支持無家可歸和精神健康的撥款。為了幫助滿足這些需求，同時也解決赤字問題，向各部門發出指引如下:

建議持續削減5%的調整後的常規基金支持，並在第二年再削減3%。

為部門核心職能和市長的優先事項優先填補或重新分類職位空缺；並提出剩餘空缺以節省預算。

保持市長的計畫，並建議如何更有效地資助各項工作。 

鑑於不清楚的經濟前景，為前景惡化和指引的修訂做好準備。

我們復甦承諾的一部分是確保優先考慮社區的需求，正因如此，我們為服務亞裔社區的社區組織分配了3000萬元的資本收購撥款。為這些資金徵集項目建議的建議書將在明年初發布，供各組織申請。

最後，由於公共安全仍然是我們的首要任務，我感謝舊金山警察局在市內多個地點展開減少零售盜竊的行動，自11月底行動開始以來，至今已有60人被捕。該行動是便衣警察、制服警察和商店保安之間的重要協調努力，以解決發生在一些服裝店、雜貨店和藥房等商業的盜竊問題。

我們深明舊金山所面對的各種巨大挑戰。而眼前亦有很多工作要做，以保持舊金山復甦的努力。這將需要作出艱難的選擇和真正的權衡。雖然新冠病毒帶來的持續影響減緩了我們的複甦，但我們正取得了進展。我深信大家艱苦工作的努力，可使舊金山繼續前進。

請在微信上添加我以獲取更新和資源：londonbreed。 

敬安！

舊金山市長 倫敦．布里德

舊金山 預算 警察

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