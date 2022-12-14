佛利蒙聯合高中唯一華人學委 寇惠風就職

庫比蒂諾新任華裔市長魏虹（左）表示，她非常鼓勵華裔參政，右為華人學區委員寇惠風。（記者王子涵／攝影）

南灣的佛利蒙聯合高中學區 (FUHSD)迎來目前唯一華人學區委員，前北加州中文學校聯合會會長、前北加州工商會會長寇惠風13日宣誓就職，他表示，十分感恩華裔 選民的支持，他充滿使命感。

随著寇惠風的加入，佛利蒙聯合高中學區有三名亞裔學委任職，另兩位分別是日裔中野-松本（Naomi Nakano-Matsumoto），以及韓裔金羅莎（音譯，Rosa Kim），他們兩人在此次選舉中成功連任。服務學區16年的威爾森（Bill Wilson）決定在任期結束後退休，寇惠風將接棒服務學區。

佛利蒙聯合高中學區橫跨六個城市，五所高中包括林布魯克（Lynbrook）高中、蒙他維斯塔（Monta Vista）高中、庫比蒂諾高中、Homestead高中、佛利蒙（Fremont）高中，是灣區最好的學區之一，華裔學生占比很高。

監誓人庫比蒂諾新任華裔市長魏虹表示，她非常鼓勵華裔參政；「華裔居民組織社團活動十分活躍，再來參政是服務更多人的一種方式。」

魏虹表示，她邀請寇惠風參政已有多年，「華人要在主流社會也有所貢獻，華裔美國人不光是為華人服務，還要為整個社會服務。」

寇惠風（右）宣誓就職佛利蒙聯合高中學區委員。（記者王子涵／攝影）

寇惠風表示，他的目標是將學生畢業率在未來四年提高一個百分點，目前學區的畢業率高達96%，已躋身全美前十，而他仍然要想辦法繼續進步。「學區每年有2000名學生畢業，每增長一個百分點就是20人左右，每年進步一點，就可以幫助近100名學生畢業。」他將致力於為學生提供更有興趣的課程。「提高畢業率對當地的社會治安也有很大的幫助。」

寇惠風注重學生的身心健康，尤其是後疫情 時代。根據老師和家長反應，學生在重新回到學校後會出現情緒管理的心理問題；「疫情期間，學生與家人密集長時間的相處後，回到學校會感到不適應。」寇惠風說，「這是一個急迫需要解決的工作，學區將安排有執照的諮商心理師，為學生進行治療和開導。