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加州新冠住院患者日均激增5000人 直逼夏季高峰

編譯組／舊金山9日電
加州新冠住院人數一個月激增150%，直逼夏季最高峰紀錄。（美聯社）
加州新冠住院人數一個月激增150%，直逼夏季最高峰紀錄。（美聯社）

在感恩節過後、聖誕節假期即將來臨之際，加州一周每日平均新冠住院人數已激增將近5000人，直逼夏季疫情時最高峰。

住院人數是現在新冠疫情最重要的指標之一，因為疫情進入第三年後，隨著愈來愈多人使用居家快篩檢測，但沒有通報陽性結果，官方確診病例數據已不再能反映出實際情況。儘管官方8日最新公布的加州確診率只有夏季疫情最高峰時的一半，但現在一周每日平均新冠住院總人數已增至4387人，比一個月前高出150%，與夏季最高峰時的5181人相比，只差幾十人。

加州衛生與福利廳廳長加利（Mark Ghaly）表示，在新冠病例不斷增加、出現五年來最嚴重的流感季節、呼吸道融合病毒（RSV）的三重威脅下，醫院已開始感受到壓力。

加利說，他們和全加州各醫療系統進行積極的溝通，醫院目前接收病人的能力已比基本線高出22%。他補充，加州現在的新冠住院人數，已經超過2021年夏季Delta疫情時的住院人數，大約是上個冬季Omicron疫情時的四分之三。

加利指出，加州目前因為新冠、流感和RSV住院的病人共有6100人，到本月底可能會增加到1萬人。

加利說：「這些疫情單獨發生時是有辦法控制的，但當它們同時出現時，對醫療系統造成的困難是極端的，我們現在看到了這一點。」

戴維斯加大小兒科傳染病科主任布魯姆柏格（Dean Blumberg）指出，目前的新冠住院人數有些難以釐清，因為既包括新冠住院的病人，也包括其他原因住院但被檢測出感染新冠的病人；不過，他現在比較擔心的是增加速度更快的流感住院人數。

根據8日公布的最新數據，加州大部分地區的新冠疫情都已進入美國疾病防制中心（CDC）的「高度傳播」級別，包括灣區、中谷和南加州所有地區。此外，在加州58縣中，聖他克拉拉縣、聖比尼度縣（San Benito）、聖他克魯茲縣、杜倫姆縣（Tuolumne）、金恩斯縣（Kings）、洛杉磯縣、聖伯納汀諾縣、和帝王縣（Imperial），都已處於高社區傳播風險（high community risk）級別。其中，洛杉磯縣已經到達隨時可以恢復室內口罩令的標準。

數據顯示，加州目前每日平均有30人死於新冠，灣區每日有4人。在上個冬季高峰期，加州每日平均有500多人死於新冠，灣區每月有60人。

加州 疫情 灣區

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