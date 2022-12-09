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前推特女員工 告馬斯克歧視性裁員

記者李怡／舊金山報導
維權律師莎諾表示，推特工程師相關職位女性的裁員率高達63%，男性則為48%。（記者李怡／攝影）
維權律師莎諾表示，推特工程師相關職位女性的裁員率高達63%，男性則為48%。（記者李怡／攝影）

馬斯克（Elon Musk）接管推特（Twitter）公司後，被裁員的兩名女性員工8日在舊金山聯邦法院門前召開記者會，宣布控告馬斯克歧視性裁員。

代表推特公司被裁員的女員工代表史崔夫林（Carolina Strifling）和圖卡爾（Willow  Turkal）向聯邦法院提起訴訟，聲稱11月4日有57%的推特女員工被解雇，而男員工的比率為47%。突發性的大規模裁員對女性員工造成巨大的負面影響。

這宗歧視訴訟是自馬斯克大規模裁員後，受到的一系列訴訟中最新的一宗。

工人權利律師莎諾（Shannon Liss-Riordan）作為案件的訴訟律師，表示推特工程師相關職位女性的裁員率高達63%，男性則為48%；她指出，推特大規模解雇中，對女性員工的影響要比男性員工大得多。此外，馬斯克曾多次公開發表歧視女性的言論，進一步證實大規模解雇女性員工源於性別歧視。

莎諾表示，截至目前已經向聯邦法院提交五份歧視性訴狀，且這個數字每天都在上升。她表示，這起訴訟增加美國與其他地方被解雇的推特員工控告的決心。還有另外一組加州員工正在提起個人仲裁訴訟。

馬斯克曾稱，他為收購推特承擔了130億元的貸款，需要每年支付超過10億元的利息。據悉，推特長期以來面臨財務困難，經常虧損，並且難以跟上像Meta、谷歌等競爭對手。他曾告訴推特員工「未來經濟前景很糟糕」，認為公司可能會破產，且已結束公司的其他長期津貼，包括減少免費午餐、手機、互聯網帳單、健身房補貼以及兒童保育津貼等。

據了解，推特以往的領導者試圖通過不同的策略讓公司盈利，從推動直播視頻到大量的音頻產品，而馬斯克的計畫則更為嚴峻。他從其他公司拉來盟友，包括特斯拉前任董事格拉西亞斯（Antonio Gracias）、馬斯克家族辦公室的負責人伯克霍爾（Jared Birchall），以及其在拉斯維加斯開展隧道項目「無聊公司（Boring Company）」的戴維斯（Steve Davis），目的是不斷縮減開支，導致突發性的大規模裁員。

聯邦法院已經接收這起歧視性訴訟材料。

推特 馬斯克 裁員

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