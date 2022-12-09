灣區再有風雨來襲 或伴雷暴

兩個天氣系統將給灣區帶來潮濕多風的周末， 甚至有雷暴。 （美聯社）

據預測，兩個獨立的天氣系統，一個在8日下午到來，另一個在周五（9日）晚上到來，將在未來幾天給灣區 帶來雨水、疾風，甚至可能雷暴。

根據國家氣象局NWS的預測，8日的系統在南灣的降雨量並不像該地區其他地方那麼大。據預測，聖荷西 、佛利蒙和一直到聖馬刁的半島地區的降雨量不會超過十分之一吋，但日落後可能會有高達每小時24哩的陣風。康曲柯士達縣的預測也是如此，一夜之間有可能出現28哩/小時的陣風。

然而，從密爾布瑞到舊金山 ，以及從聖利安住到列治文，國家氣象局預測這些地區8日下午5時後的降雨量在1/10到1/4吋之間。這些降雨量較高的地區的風速可能上升到每小時29哩，若再配上45度左右的低溫，夜晚就比較寒冷。

國家氣象局的氣象學家烏迪（Crystal Oudit）8日上午說：「我們認為東灣晚上的最大降雨量約為半吋。」

根據預測，在第二個更惡劣的天氣系統到來之前，9日的大部分時間整個灣區會有暴風雨前的暫時平靜，預計會有部分晴朗的天氣和55度左右的溫度。之後到來的第二個天氣系統將帶來一個潮濕和多風的周末。

根據國家氣象局周四下午的預測，9日晚間到10日，灣區城市的降雨量預計將達到一吋。白天，舊金山的風速可能高達每小時48哩，屋崙和聖荷西的風速可能為每小時40哩。國家氣象局說，11日上午 「可能會有一場覆蓋整個地區的雷暴」。