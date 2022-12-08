讓武器遠離社區 金山10日年度「槍枝回購」抗槍暴

市長布里德、警察局長史考特、州參議員威善高等民選官員和社區代表召開記者會。（記者張曼琳／攝影）

為減低槍枝暴力，本周六（10日）舊金山 將舉辦槍枝回購活動（Gun Buy-back），以每把手槍100元、其他攻擊性武器200元，收購槍枝武器。為此，市長布里德、警察 局長史考特、州參議員威善高（Scott Wiener）等民選官員和社區代表7日召開記者會，為對抗槍枝暴力發聲。

此次活動由「United Playaz」 組織舉辦。舊金山市的槍枝回購計畫自2014年開始舉行以來，收集了近2500把槍械，活動運營資金來自慈善捐款和市長住房與社區發展辦公室的贈款。

布里德市長在新聞記者會上說：「我們每天都在努力減少槍枝暴力事件，但還有很多工作要做。」 她認為，「無論是通過類似『Unite Playaz』組織的槍枝回購計畫，還是通過槍枝安全立法，我們都必須在地方層面奠定基礎，繼續為更安全的社區和更安全的國家而戰。」她強調：「由槍枝暴力造成的生命損失必須停止，我們所有人都必須共同努力拯救生命，並保護我們社區的安全。」

現場展示出近期回購的槍枝。（記者張曼琳／攝影）

威善高發言表示：「United Playaz年度槍枝回購是一項拯救生命的活動，可以讓槍枝遠離街頭。」他還說，「槍枝暴力是一種全國的流行病，我們已經看到性少數（LGBTQ）人群多次成為被屠殺的目標。」

他以科羅拉多州發生在同性戀酒吧的槍擊案為例表示；「當我們能夠在槍枝遠離街頭時，我們就拯救了生命，雖然，我們在結束槍枝暴力方面還有很多工作要做，但本次回購活動是重要的一步。」

市議員麥德誠（Matt Dorsey）表示：「槍枝暴力在舊金山沒有立足之地，我們稱讚United Playaz繼續發揮領導作用，減少暴力犯罪 並創建更安全、更具包容性的社區，尤其是對兒童和家庭而言。」他還說：「近年來，槍枝遊說團體和聯邦法院，嚴重限制了政策制定者實施槍枝管制的能力。 這就是為什麼以社區為基礎的組織，在減少暴力武器遠離街頭方面，發揮了重要作用，而其中沒有比『United Playaz』 做得更好的了。」

警察局長史考特感謝市長布里德和各民選官員對提升公共治安做出的工作；他說：「通過與 『United Playaz』 等社區夥伴的合作，我們能夠團結一致，幫助減少社區中的槍枝暴力。槍枝回購計畫已經回收數百把武器，包括步槍等攻擊性武器，這是防止致命槍枝落入壞人之手的最行之有效的策略。」

與會人士手舉活動海報。（記者張曼琳／攝影）

10日當天的槍枝回購活動將在SoMa區Howard 街1038號的United Playaz俱樂部舉行，時間從上午8時至中午2時。在收購槍枝的過程中，不會向賣家提出任何問題，為人們提供了一個交出武器讓社區更安全的機會。

舊金山警察局和United Playaz每年都會舉辦類似的槍枝回購活動，收集的槍枝將被熔化，零件被回收以製造珠寶和其他商品，而商品在出售後再資助未來的槍枝回購活動。

United Playaz組織為暴力預防和青年發展的非營利組織，在舊金山市已有20多年歷史。