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灣區污水病毒濃度創新高 衛生官員警告：新一波疫情無可避免

記者王子涵／聖他克拉拉縣報導
聖縣衛生局長表示，聖縣多地廢水採樣的化驗數據顯示，Covid-19病毒濃度上升迅速，且已經超過Omicron變異病毒的最高峰。（記者王子涵／攝影）
聖縣衛生局長表示，聖縣多地廢水採樣的化驗數據顯示，Covid-19病毒濃度上升迅速，且已經超過Omicron變異病毒的最高峰。（記者王子涵／攝影）

聖他克拉拉縣衛生局6日召開記者會，局長柯迪（Dr. Sara Cody）預測，今年冬季的新冠疫情態勢將比過去兩年更加嚴峻。根據多地污水採樣的化驗數據，Covid-19病毒濃度上升迅速，且已經超過Omicron變種病毒的最高峰，新一波疫情無可避免。在年終節日之際，衛生局強烈建議居民施打加強針疫苗，在室內等封閉空間中佩戴防護性能較好的口罩

「過去的兩個冬季，我們的處境十分艱難，然而我務必告訴大家，今年所面臨的挑戰將更為嚴峻。」局長柯迪一開始便定下基調，新冠疫情還遠遠沒有結束。

柯迪表示，疫情的高峰往往出現在冬季。目前新冠病毒有大量累計的跡象，同時，流感病毒和呼吸道合胞病毒（RSV）也被檢測到廣泛傳播。「流感患者通常會在12月底或1月初才會大量出現，而今年要早很多。」柯迪說，「呼吸道合胞病毒的傳播已經減緩，進入平穩期，我們希望能夠憑藉目前的醫療系統控制病毒傳播。」

柯迪強調，公共醫療系統目前已經被嚴重透支，醫療工作者已經連續奮戰三年，在新的疫情攻勢下更難以招架。「居民如果想健康過節，需要現在就採取行動。首先便是施打加強針疫苗和流感疫苗，如果處於擁擠的室內空間，佩戴好口罩，打開門窗促進空氣流通。」

聖縣衛生局暫時不會考慮重新實施任何形式的強制令。柯迪說，在經歷過去三年的考驗後，居民已經具備基本的個人防護知識和工具，口罩很好買到，大多數人也擁有多種新冠變異病毒的抗體，以及疫苗保護。如果居民在過去兩到三個月內已經被感染過，短時間內不用太擔心。

柯迪判斷，目前公眾對病毒的認知已經改變，絕大多數人沒有佩戴口罩的習慣，重新實施口罩令的難度大。

與以往不同的是，此次污水化驗中未發現有新變種的病毒，而是已知變種病毒的集合，且沒有一種占據主導。她說：「約三分之一的病例為BA.5病毒，另外兩種不是常見的變體，均為Omicron病毒的變種類。」

擁有全縣75%人口的聖荷西市，其污水管道內的病毒濃度還未超過歷史最高點，約為最高點的84%。柯迪表示，居民需做好預防，但無需太過驚慌，因為確診率、住院率以及死亡率還未看到明顯的上升。

針對年節期間許多華人計畫回中國大陸、台港或計畫長途旅行的居民，柯迪向本報表示，需要增加多樣的防護措施，「首先最基礎的防護便是接種疫苗，並檢查是否在疫苗的有效期限內。其次，在室內佩戴口罩總是有好處的，如果能佩戴N95級別口罩，防護效果就會更好。」

流感疫苗 口罩 疫情

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