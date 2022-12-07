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聖荷西議員空缺 市議會直接任命

記者王子涵／聖荷西報導
到場的500多名抗議民眾十分失望，他們揮舞著「保護民主」、「讓我們投票」的標語，憤怒地斥責這一決定。（市議員馬漢推特截圖）
到場的500多名抗議民眾十分失望，他們揮舞著「保護民主」、「讓我們投票」的標語，憤怒地斥責這一決定。（市議員馬漢推特截圖）

11月期中選舉後，聖荷西第10區市議員馬漢（Matt Mahan）將出任下一任聖荷西市長，第8區市議員阿瑞納斯（Sylvia Arenas）將出任聖他克拉拉縣議員。由此空出的兩個市議會席位，應由何種方式填補成為近期爭論的焦點。

在聆聽了長達五個小時的公眾發言後，聖荷西市議會5日晚以七比四的投票結果，通過由市議會直接任命的方式填補兩個空缺席位。這讓到場的500多名抗議民眾十分失望，他們揮舞著「保護民主」、「讓我們投票」的標語，憤怒地斥責這一決定。

聖荷西現任市長李卡多（Sam Liccardo）說：「這打破了常規，我讓我們的城市蒙羞。」李卡多是四位投反對票的議員之一。副市長瓊斯（Chappie Jones）、市議員馬漢、弗雷（Pam Foley）也反對該提議。

反對者認為，應舉辦特殊選舉產生新的市議員，預計要花掉約1100萬元。贊成者表示，舉辦特殊選舉會讓兩選區陷入無人代表的處境，且花費巨大。即將赴任縣議員的阿瑞納斯在會上說：「我不會允許我的社區無人代表。」

被指認的候選人將與1月的會議中產生，且需要得到三分之二的市議員通過。候選人將作為代理市議員直到2024年大選。

此次紛爭讓市議會內部的政治分歧再次浮上水面，其結果也表明由工會所支持的進步派市議員仍佔據市議會的主動權，而商會背書的代表仍未達到多數。

馬漢表示，民主是沒有標價的。他的辦公室在會議進行期間，還不斷給居民發送郵件，鼓勵他們發聲。

「舉行特殊選舉得到的結果比由九名市議員所做出的決定更有代表性，這是事實。」馬漢說，「數以百計的居民將關注此事，聆聽候選人，逼迫著候選人進行長久並艱難的競選，最後做出他們的決定。」

進步派市議員回擊道，特殊選舉花銷巨大，並且較低的投票率並不一定代表民意。市議員吉梅內斯（Sergio Jimenez）說：「選舉的花銷足以開設全新的社區中心，加強道路安全，維護公園，這些都是我們每天都需要的。」

上一次直接由市議員進行任命的市議員還要追溯到1994年，時任市議員科爾（Kathryn Cole）被罷免，新人伍迪（Alice Woody）成為繼任市議員。從那時候起，聖荷西市議會空缺席位一直是通過特別選舉來填補，包括1995年、2001年、2005年、2007年和2015年。

（記者王子涵/攝影）
（記者王子涵/攝影）
（市議員馬漢推特截圖）
（市議員馬漢推特截圖）
聖荷西市議會以7比4的投票結果，通過由市議會直接任命的方式填補兩個空缺席位。（記...
聖荷西市議會以7比4的投票結果，通過由市議會直接任命的方式填補兩個空缺席位。（記者王子涵╱攝影）

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