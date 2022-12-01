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北加州聯邦檢察長 傳提名柏克萊律師芮恩斯

編譯組／灣區30日電
拜登將提名柏克萊律師芮恩斯擔任北加州聯邦檢察長。(圖取自Ramsey and Ehrlich事務所官網)
拜登將提名柏克萊律師芮恩斯擔任北加州聯邦檢察長。(圖取自Ramsey and Ehrlich事務所官網)

根據白宮消息透露給「紀事報」，總統拜登將提名柏克萊律師芮恩斯(Ismail Ramsey)擔任北加州聯邦檢察長(Northern District of California)。

芮恩斯是一位職業律師，之前曾擔任美國助理檢察長。北加州聯邦檢察長職務，負責起訴北加州違反聯邦法律的案件，並且歷年來曾處理涉及矽谷的備受矚目案子，包括對前Theranos創辦人荷姆斯(Elizabeth Holmes)的審判。北加州聯邦檢察長辦公室的領導人經常更替，自2015年以來，已有四人曾擔任檢察長職務。

芮恩斯是「Ramsey and Ehrlich」事務所創始合夥人，事務所主要專注在白領與刑事辯護案件。他也擔任柏克萊加大法學院客座教授，並為柏克萊市警察審查委員會委員。他畢業於哈佛法學院、柏克萊加大哈斯商學院，曾任美國上訴法院首席法官愛德華(Harry Edwards)的書記員。他在哈佛法學院的同學，還包括最高法院大法官傑克森(Kentanji Brown Jackson)，兩人也曾經在法律審查相關事務共事。

有關芮恩斯的提名，將需要獲得參議院的確認。不過，他的提名將不太可能於2023年之前被討論決定，因為參議院今年僅剩下17天的會議時間。

加州參議員范士丹(Dianne Feinstein)的發言人告訴「紀事報」，范士丹支持提名芮恩斯擔任北加州聯邦檢察長職位。范士丹與加州參議員派迪拉(Alex Padilla)共同聲明表示，芮恩斯非常適合這個職位，將為這項工作帶來豐富經驗與專業知識。

在屋崙長期專精白領案件辯護律師柏爾許(Martha Boersch)表示，提名一名辯護律師領導聯邦檢察長辦公室，並不常見。對他們來說，重要的是了解被告在被捲入案件時，必須處理的困難與問題，以期做到公正並確保定罪合宜。

「舊金山律師協會」(Bar Association of San Francisco)會長麥克納瑪拉(Mary McNamara)表示，芮恩斯是這個職務的最佳人選，因為他具備多元文化，將帶給檢察長辦公室更多樣性，包括他是非裔，曾是地方法院合議庭成員，提供貧窮被告辯護。麥克納瑪拉認為，他具有「平衡、公平與各種角度觀點。」

加州 柏克萊加大 提名

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