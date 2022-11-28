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徐麗麗命案兇嫌不認罪 檢方求處終身監禁

記者劉先進／屋崙報導
屋崙牙醫徐麗麗為人熱心，在灣區頗有知名度。（好友供圖）
屋崙牙醫徐麗麗為人熱心，在灣區頗有知名度。（好友供圖）

屋崙（Oakland，也譯奧克蘭）知名牙醫徐麗麗（Lili Xu）被男友Nelson Chia雇兇貝森（Hasheem Bason）謀殺案有新進展。在前不久的抗辯公聽會上，貝森對一系列的謀殺指控不認罪。案件將進入陪審團審判，預計審前聽證會在12月中旬舉行。根據本報查詢的消息，貝森目前被關押，不得保釋。檢方起訴的謀殺罪名中，最高處罰可達終身監禁，不得假釋。

殺害徐麗麗的兇手貝森（Hasheem Bason）目前正在關押中。他對指控不認罪...
殺害徐麗麗的兇手貝森（Hasheem Bason）目前正在關押中。他對指控不認罪。（屋崙警局供圖）

本報記者27日查詢阿拉米達縣監獄系統得知，33歲的貝森被關押在東灣聖他利達監獄（Santa Rita Jail），目前狀態是不得保釋。另外，他被起訴多達五項罪名，包含三項謀殺重罪，如謀殺，為經濟利益謀殺，伏擊謀殺（註：即伏擊在事發小區，監控錄像顯示，兇手車輛在事發小區兜圈近30分鐘）。以及一項親自和故意擊發槍枝。根據刑法PC12022.53(D)-F條款的描述，在實施相關包括謀殺在內的重罪時，親自和故意發射槍枝，並對同謀以外的任何人造成相關規定的重大身體傷害或死亡，應被判處額外和連續的州監獄監禁25年至終身。三項謀殺罪名中的任何一項，都會導致終身監禁、不得保釋。

考慮到貝森在11月中旬的抗辯聽證會上不認罪，他的案件進入陪審團審判。阿縣法院的官網訊息顯示，他的審前公聽會將在12月13日舉行。該聽證會是指，在審判開始之前，辯方、控方和法官舉行會議，提交一系列的文件，可以提出和排除證據，如果一方沒有出庭，法官可對其進行制裁。

屋崙知名牙醫徐麗麗被害案件，經歷驚天逆轉。8月21日，徐麗麗和73歲的男友Nelson一起去東屋崙越南小西貢社區的5街1000號街區的一家華人按摩店按摩。當時，Nelson開車，徐麗麗坐在副駕駛位。停車後，兇手車輛接近且並排停車，繞過駕駛位的Nelson，到準備下車的徐麗麗身邊襲擊，疑似要搶劫徐麗麗隨身錢包，徐麗麗大聲喊叫，兇手殘忍的連開三槍，徐麗麗遇害。因為事發地區此前頻繁發生搶劫，且有華人Uber送餐司機馮幹和在家門口樓下等待外賣派單，被搶劫殺害。所以很多人以為，此事是搶劫殺人。Nelson接受電視台採訪，也聲淚俱下，認為是種族原因導致的劫殺。

不料，屋崙警局在10月28日忽然召開緊急記者會表示，是Nelson為了經濟利益，買兇貝森殺人。兩人已被逮捕，謀殺和種族因素無關。但Nelson在入獄後不到一天就上吊自殺。案件一波三折。

警方後來表示，徐麗麗的壽險保單、信託、有限責任公司、不動產和帳戶，價值在1200萬至1400萬間。Nelson是受託人，如果徐麗麗死亡，他將立即獲得100萬。早在7月，他就開始策畫雇用兇手貝森殺人。調查人員從監控錄像中確定了槍手使用的雷克薩斯的車牌號。槍手襲擊徐麗麗前，曾用手觸摸徐麗麗車輛後備箱區域，隨後，警方追蹤到士德頓（Stockton）的一家車行，調查人員瞭解到貝森在案發時擁有該車。根據子彈殼和徐麗麗汽車後備箱上的DNA，貝森被確認為疑似槍手。他在士德頓家中被捕時，謀殺凶器也被一併查獲。

華裔男友Nelson Chia雇用兇手貝森（Hasheem Bason）殺害女友...
華裔男友Nelson Chia雇用兇手貝森（Hasheem Bason）殺害女友徐麗麗。被捕後不到一天，在監獄中自殺。（視頻截圖）

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