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關麗珍談盛桃：她將以獨特方式團結屋崙

記者劉先進／屋崙報導
屋崙前華裔市長關麗珍到場祝賀盛桃當選市長。她表示，盛桃有能力以獨特方式團結屋崙，可以勝任市長。（記者劉先進 ／攝影）
屋崙前華裔市長關麗珍到場祝賀盛桃當選市長。她表示，盛桃有能力以獨特方式團結屋崙，可以勝任市長。（記者劉先進 ／攝影）

盛桃（Sheng Thao）成功當選。屋崙前華裔市長關麗珍（Jean Quan）到場祝賀。關麗珍表示，盛桃有能力以獨特方式團結屋崙，可以勝任市長。作為亞裔女性，盛桃會面臨不少挑戰，「人們會試圖不尊重她，不給她需要的榮譽。」

關麗珍說，她一直很支持盛桃競選市長。對於亞裔社區來說，盛桃是一個移民。她像很多人一樣去了柏克萊加大就讀。盛桃真正理解勞工所面臨的問題，相信她會憑著自己的年輕和能量，有能力以一種獨特的方式團結整個城市。

關麗珍稱讚盛桃全身充滿能量，在過去幾年中。本屆政府對現狀還算滿意，但屋崙可以做得更好。「盛桃很有活力。我認為她瞭解勞動人民的狀況，她是一個把自己送進大學的人，她是移民，她很堅強。擔任屋崙市長是世界上最艱難的工作之一，她可以勝任。」

關麗珍說，屋崙市議員勵琪代表華埠。盛桃很支持勵琪的安全計畫。勵琪希望有多種措施來維護公共安全，比如不接受現任市長薛麗比的最初預算草案，因為預算不平衡。而盛桃同時致力於妥協，獲得預算開辦更多警察學院，同時打造社區移動援助響應者計畫（簡稱MACRO），分流處理911致電中的非暴力報警，讓警方專注處理暴力犯罪，多種措施保護市民安全。盛桃還支持社區大使等計畫。

關麗珍認為，盛桃當選市長的最大挑戰不少。「人們會試圖不尊重她，不給她需要的榮譽。人們並不總是尊重女性或亞洲人，在互聯網上可以看到類似言論。他們會試圖錯誤的理解優先選擇投票（Ranked-Choice Voting）。是的，盛桃也許沒有在第一輪計票獲得最多選票，但是當你看整個選民人群時，很明顯更多的人想要選擇一個更年輕的市長。盛桃顯然是贏家。」

屋崙 預算 亞裔

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