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高虹安醜聞不斷 李文雄：恐不利民眾黨

記者李榮／灣區報導
李文雄認為，這次選舉整體來說氣氛較冷。（記者李榮／攝影）
李文雄認為，這次選舉整體來說氣氛較冷。（記者李榮／攝影）

台灣的九合一大選到了最後倒數階段，剛從台灣回來的灣區的僑務委員李文雄認為，台灣的民主政治不斷進步，這次選舉中各黨派都在訴求游離的年輕人與經濟選民，但整體選戰可以說是「外熱內冷，選情意外冷清，或許大勢已定」。再來，高虹安現象的後果也值得關注，因為民眾黨的高虹安負面資料不斷又不肯認錯，恐怕對民眾黨有重大傷害；而未來各黨派在堆出候選人時，也應更重視人品。

李文雄說，這次回去幾乎跑遍全台，親身體驗目睹九合一大選的溫度，「雖見全台到處競選看版旗幟大滿街巷，可是各地卻沒有選舉熱鬧的氣氛。」

他觀察，台灣各黨派這次的作法，大都是透過造勢活動與文宣來訴求，並且重點多半放在游離的年輕人與經濟選民，再藉由傳統媒體及新媒體擴散傳播，希望影響最後投票意向。

不過李文雄也認為，經過親自接觸在地選民所獲得的啟示與深切體會，發現這次選情可以說是意外的冷清，或許是大勢己定，造成外熱內冷的態勢。再來就是發現，高虹安的新聞不斷，負面聲量幾己掩蓋全台所有候選人的聲音，而且又拒不認錯，幾乎形成一人戰全台的架勢，「搞不好會讓民眾黨團滅，及民衆黨立委全出事。」

李文雄說，未來各黨派在推出人選時，一定會要慎重考量操守人品俱佳，得找有執行能力的人來參選，才是台灣與台灣人之福，「深深祝福此次參與大選的每位候選人。不管結果如何，你們都參與見證了台灣的民主進程。」

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