37歲盛桃奇蹟翻盤當選屋崙市長 75年來最年輕

盛桃（中）此前參加市長候選人辯論。右為此次敗選的市議員泰勒。（記者劉先進／攝影）

東灣阿拉米達縣選務處21日晚9時17分公布最新選情，在最受關注的北加屋崙 市長選舉中，根據優先選擇投票 規則（Ranked-Choice Voting）計票，經過9輪計票角逐後，獲得工會和進步派支持的寮國苗裔後代盛桃（Sheng Thao），逆轉擊敗溫和派市議員泰勒（Loren Taylor），當選屋崙新一任市長；她也是華裔關麗珍之後，屋崙的第二位亞裔女市長。

37歲的盛桃是屋崙75年來最年輕的市長，也是全美主要城市的首個苗裔市長。針對屋崙飆升的犯罪勢頭，她表示，在上任第一天，將開始實施在競選期間制定的全面公共安全計畫，比如加倍投資預防暴力計畫，創造更多的工作和教育機會，解決犯罪根源，並填補警員空缺。

682票微弱優勢反超

盛桃的當選，創造了逆轉翻盤的奇蹟。8日晚上開票 的計票結果顯示，她一直落後2000多票，但在18日晚上的一輪開票中，根據優先選擇投票規則，此前一直落後的盛桃得票5萬6841票，泰勒為5萬6161票，盛桃反超680票。阿拉米達縣選務處本來預計在21日晚8時開票，但卻一直未更新選情，直到晚上9時17分才有結果。盛桃得票5萬7159票，得票率50.3%，泰勒得票5萬6477票，得票49.7%，盛桃以總計682票領先的微弱優勢，奪得市長一職。 盛桃當選屋崙新一任市長，她也是華裔關麗珍之後，屋崙的第二位亞裔女市長。（記者劉先進／攝影）

盛桃在勝選聲明中說，這是一個漫長的旅程，「為選民對我的信任而感到無比榮幸，這是一次非常接近的選舉，我想對泰勒在競選中的出色表現致意；泰勒議員和他的家人幾代人，都在為屋崙做出貢獻，我們欠他一份真正的感謝。我希望在未來的日子中能與泰勒議員交談，找到同心協力為城市謀福利的方法。」

盛桃說，她希望讓所有投票給泰勒的屋崙人知道，自己將竭盡所能來贏得他們的信任；「我將是一個為所有屋崙人服務的市長。」除了感謝競選團隊、志願者和支持者，她還致謝伴侶Andre 孩子Ben和Brooklyn。

盛桃說，很高興能在1月份作為市長工作，但也非常謙卑。曾遭遇家暴的盛桃說，15年前，她和孩子住在車中，「為了走到這一步，我經歷了很多，為了走到這一步，有那麼多的人攙扶我起來。」

積極解決住房和遊民問題

盛桃表示，當她和團隊開始工作時，將專注於在競選中闡述的首要任務。在第一天，將開始實施在競選期間制定的全面公共安全計畫；包括加倍投資實施減少暴力犯罪的預防暴力計畫，通過努力創造更多的工作和教育機會，來解決犯罪的根源，用有經驗和多樣化的警官填補警員的空缺，為受害者提供真正的支持，並加倍努力，讓槍枝遠離街道。

「展望未來，我們將努力使屋崙成為加州解決住房和遊民問題最積極的城市。我們將有一個積極的住房政策，保護租房者，打擊流離失所，並以應有的尊嚴對待無房者。我自己也是一個租房者，所以租戶應該知道，我將是一個支持他們的市長。」

盛桃說，將確保支持小企業，讓它們更容易營業、茁壯成長，並為城市作出貢獻。將為屋崙帶來綠色新政，讓民眾有工作，同時保護環境。將建立一個反應更迅速的市政府，及時回復民眾電話，並像雷射定位一樣專注於保持街道的清潔、安全和活力。「我從未對屋崙的未來感到如此有希望，從未如此堅定地領導拼搏，為未來奮鬥。我很高興能夠開始工作，建設更安全、更實惠、更公正的屋崙，我們知道在未來的幾個月和幾年裏，這是可能的。」