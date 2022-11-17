灣區流感肆虐 衛生局籲快打疫苗、勤洗手

聖他克拉拉縣衛生局長柯迪說，流感就在社區中傳播，現在接種疫苗還為時不晚。（記者陳爍嘉／攝影）

聖他克拉拉縣對下水道排放的廢水檢測 分析發現，社區的流感和其他呼吸道病毒正在增加，人們正暴露在流感病毒激增的環境中。聖縣公共衛生局於16日召開記者會，呼籲民眾接種疫苗，勤洗手，在出現流感症狀後進行自我隔離，以幫助自己和社區對抗此次健康危機。

聖他克拉拉縣衛生局局長柯迪（Sara Cody）表示，流感就在社區裡，流感病毒的濃度在加強，傳播仍在上升，現在接種流感疫苗 還為時不晚。廢水中流感病毒濃度水平數據的上升，為我們提供了社區風險的早期跡象，提醒衛生系統注意患者的潛在激增。

根據聖他克拉拉縣公共衛生局提供的最新數據，今年聖他克拉拉縣流感疾病發生率自11月初以來便有所上升，已經高於其他年份同期的流感發生率。每周因流感疾病到急診室就診的患者，大約是2019-2020流感季節同期（即新冠疫情 之前）的三倍。

柯迪介紹說，這些流感可能導致與新冠感染相似的呼吸道症狀，也可能導致危及生命的嚴重呼吸道問題。這些疾病會對青少年和年輕成人造成的症狀較為溫和，但對幼兒，老年人和有其他基礎病的患者來說是極其危險的，目前社區已有許多患病幼兒來到醫院接受治療。值得注意的是，青少年和成人表現出輕微症狀的流感，也可能對幼兒造成生命的威脅，所以患病居民需要與幼兒保持好距離。

小兒傳染病專家、聖他克拉拉谷醫療中心的醫院流行病學家莫尼（Vidya Mony）表示，在過去的幾周里，聖他克拉拉谷醫療中心的病患數量猛增，特別是幼兒住院部和ICU，許多前來就診的患兒都出現了流感和其他呼吸道症狀。 「我們的醫務人員已擴大服務通道，做好應對大量患者湧入我們醫院和診所尋求治療的準備。」

柯迪建議，接種安全有效的流感和新冠疫苗，能夠幫助人們預防嚴重的相關疾病。年齡在6個月以上的幼童都可以接種流感疫苗，居民每年都要接種最新的流感疫苗，以預防流感疾病。5歲以上的居民都有條件接受新冠疫苗最新加強劑的接種。目前，由於沒有針對其他呼吸道病毒的疫苗，因此人們應洗手、咳嗽和打噴嚏時遮住口鼻，並在生病時待在家裡，這些都至關重要。