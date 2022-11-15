選州參議員 高敘加暫落後

高敘加的競爭對手瓦哈布。（圖片取自瓦哈布競選官網）

南灣期中選舉 的計票依然在更新，聖他克拉拉縣目前已統計了79%的選票。華裔現任佛利蒙（Fremont）市長高敘加（Lily Mei）支持率出現反轉，聖荷西 市兩位市長候選人支持率的差距逐漸縮小，桑尼維爾市第三選區市議員競選人王俊人（Justin Wang）支持率幾乎與其對手打平。

高敘加與其競爭對手瓦哈布（Aisha Wahab）的投票領先情況出現反轉，瓦哈布暫時獲得了更多支持。

在本次期中選舉剛開票 的時候，高敘加在聖他克拉拉縣的獲票數領先了瓦哈布1.88個百分點（1118票），隨後計票結果不斷被更新，高敘加和瓦哈布的角逐出現了反轉。截至11月14日下午5時30分，高敘加在聖縣的獲票數（4萬3087）落後了瓦哈布2.38個百分點，這意味著她比瓦哈布少了2094張支持選票。

高敘加遭遇反轉的現象不僅出現在聖縣的計票中，也同樣在繼續更新計票結果的阿拉米達縣。她在阿拉米達縣也落後了對手1858張票。結合兩縣的計票結果，高敘加需要在接下來的日子裡，多獲得3952個支持，才能與對手瓦哈布打成平手。

兩位聖荷西市長候選人之間的競爭也依然十分激烈，聖荷西市議員馬漢（Matt Mahan）依然以微弱優勢領先於聖他克拉拉縣議員查維茲（Cindy Chavez）。目前馬漢獲得10萬9477張選票，查維茲獲得10萬5221張選票。隨著計票結果的更新，馬漢和查維茲之間的支持率差距慢慢縮小，從剛開票時相差3.44個百分點縮小到現在的1.98個百分點。面對這個局面，馬漢和查維茲都表現出了樂觀的態度。

希望能填補桑尼維爾市沒有華裔官員遺憾的居民王俊人（2372票）目前正在桑尼維爾市第三選區市議員的競選中，以極其微弱的優勢領先於他極具競爭力的對手斯里尼瓦桑（Murali Srinivasan，2329票），雙方的票數十分接近，僅相差43票。