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舊金山F提案過了 圖書館未來25年資金有譜

記者劉先進／舊金山報導
市長布里德表示，圖書館作為社區的支柱，在加強城市的復原力方面發揮著關鍵作用。（記者劉先進／攝影）
市長布里德表示，圖書館作為社區的支柱，在加強城市的復原力方面發揮著關鍵作用。（記者劉先進／攝影）

11月期中選舉中，更新舊金山圖書館保護基金的F提案得票率為82.55%，以壓倒性的優勢通過。提案確保圖書館未來25年有穩定資金來源，以提供服務、資料以及設施運營等。去年7月，除了市長布里德外，舊金山其他11個市議員均作為共同提案人，簽署支持保護基金的更新，一致同意將提案列入11月選票。

1994年，在非營利性的舊金山市公共圖書館之友領導的成功努力下，超過70%的選民批准圖書館保護基金。2007年，涉及基金更新的提案以74%的票數通過。該基金定於2023年6月30日到期。基金資金來源於城市總體預算不到2%的基準預算，加上每100元評估值中0.025分的地稅預留。

自實施以來，保護基金幫助舊金山圖書館擴大運營時間，增加館藏和節目，改善對所有舊金山社區的服務，並參與整個圖書館系統的基本建設和施工項目。基金是舊金山市立圖書館最大的預算來源，占其2023財年1.857億預算的99%。修訂後的城市憲章修正案，將圖書館保護基金的授權期限延長了25年，比目前的15年期限有所增加。它還確保每年預留的資金和以前財政年度結轉的資金的支出重點，包括主圖書館和27個分館的運作。

市府的資料說，這些撥款對於提供圖書館服務和獲取多語言和各種格式的館藏是必要的，以滿足多元化社區當前和不斷變化的需求。此外，憲章修正案為每周服務時間設定新標準，確保圖書館的大門在全系統每周開放1400小時，比目前的基準線增加16%。

布里德表示，舊金山市民再次表明，他們真正熱愛圖書館。圖書館作為社區的支柱，在加強城市的復原力方面發揮著關鍵作用。有了未來25年的資金保障，圖書館可以專注於最擅長的事情，激發市民對閱讀和學習的熱愛，提高青少年的成績，通過免費的教育節目支持居民的經濟復甦，提供免費和開放的資訊和Wi-Fi以及安全、誘人的空間供居民聚會。

市圖書館館長蘭伯特（Michael Lambert）說，這是一個歷史性的日子。「我也要感謝舊金山公共圖書館之友在領導這場運動中的宣導，他們關注我們為所有居民提供的一系列項目和服務。提案F的通過，肯定了我們對基金的謹慎和負責任的管理，以確保圖書館的館藏、服務和設施在未來保持強勁。」

圖書館是不少市民獲取知識的重要管道。圖為Mission Bay圖書館此前舉行攝影...
圖書館是不少市民獲取知識的重要管道。圖為Mission Bay圖書館此前舉行攝影閱讀大賽獲獎者Amiliana。（取自舊金山公共圖書館推特）

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