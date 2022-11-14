勁球彩票中獎者 免繳州稅惹議

售出中獎彩券的加油站店主查哈耶德(右)獲100萬元分紅獎金。(美聯社)

高達20.4億元的勁球 頭獎8日選舉日當天在洛杉磯艾爾塔德那(Altadena)售出。由於勁球彩票在加州 售出，獎金得主可免繳一筆1億2300萬元的加州稅金。美國目前有36州課徵彩票獎金稅，包括紐約州、亞歷桑納州、維吉尼亞州等。

不過頭獎得主必須繳納一大筆聯邦稅金。雖然獎金高達20.4億元，頭獎得主如果想要一次領取，扣除聯邦稅金後，剩餘金額只有7億5800萬元。頭獎獎金可分30年領，可是過去大多數獎金得主都決定一次領取。

諷刺的是，勁球頭獎於選舉日於加州售出，加州選民當天投票 否決兩項運動賭博合法化的公投提案。加州稅率一般偏高，何以不課徵勁球獎金稅，不免令人納悶。因為許多沒有課徵彩票獎金稅的州，其社會風氣傾向保守，如佛羅里達州與德州等，這兩個州都是共和黨主政的州。

加州選民於1986年投票通過37號公投提案，提案內容中包括免課徵彩票獎金稅。根據熟悉內情人士，當時將免課徵彩票獎金稅納入37號提案內，主因之一是有人攻擊該提案內包含新的徵稅方式，因此將彩票獎金免徵州稅納入，博取一些選民好感。

這次六個號碼全中的頭獎彩票，是在洛杉磯東北方艾爾塔德那 Joe's Mobil加油站商店售出。根據勁球得獎規定，Joe’s Mobil加油站管理人查哈耶德(Joe Chahayed)可以獲得100萬元的分紅獎金。

穿著加州樂透局(California Lottery)黃色背心配帽球帽的查哈耶德8日接受媒體訪問時說：「我很意外。很興奮，非常開心。」他說，不知道頭獎得主是誰，但希望是當地人，也希望得主會將獎金投資社區。他說，社區相當窮困，希望當地窮人也能因這個喜訊獲利。

查哈耶德指出：「我希望能夠知道幸運兒是誰，絕大多數跟我買彩票的人，都是社區裡的民眾，我希望他們之間能出現頭獎得主。」

根據加州法律，勁球頭獎得主姓名將會公布，但地址等其他個人資料則不公開。

根據統計，加州由於沒有課徵彩票獎金稅，州府府庫損失數億元。加州從2020年6月到2021年6月售出彩券中，得獎獎金高達56億元，如依照一般6%中等收入稅率計算，可為州府增加一筆3億3600萬元收入，幾乎是加州處理芬太尼(fentanyl)類鴉片危機預算的兩倍。

不過加州也由這次勁球彩券銷售的商業稅中，徵得1億5630萬元稅收，這筆彩券銷售稅將用於改善加州公立學校教育，包括給付教師薪資、購買學校實驗室設備、添購教學電腦網路設備等。