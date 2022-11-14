我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華郵：美會推動加速武裝台 軍援能否到位仍取決於拜登

民主黨再下眾院？關鍵在加州 還要拚剩下20席逆轉勝

勁球彩票中獎者 免繳州稅惹議

編譯組／加州13日電
售出中獎彩券的加油站店主查哈耶德(右)獲100萬元分紅獎金。(美聯社)
售出中獎彩券的加油站店主查哈耶德(右)獲100萬元分紅獎金。(美聯社)

高達20.4億元的勁球頭獎8日選舉日當天在洛杉磯艾爾塔德那(Altadena)售出。由於勁球彩票在加州售出，獎金得主可免繳一筆1億2300萬元的加州稅金。美國目前有36州課徵彩票獎金稅，包括紐約州、亞歷桑納州、維吉尼亞州等。

不過頭獎得主必須繳納一大筆聯邦稅金。雖然獎金高達20.4億元，頭獎得主如果想要一次領取，扣除聯邦稅金後，剩餘金額只有7億5800萬元。頭獎獎金可分30年領，可是過去大多數獎金得主都決定一次領取。

諷刺的是，勁球頭獎於選舉日於加州售出，加州選民當天投票否決兩項運動賭博合法化的公投提案。加州稅率一般偏高，何以不課徵勁球獎金稅，不免令人納悶。因為許多沒有課徵彩票獎金稅的州，其社會風氣傾向保守，如佛羅里達州與德州等，這兩個州都是共和黨主政的州。

加州選民於1986年投票通過37號公投提案，提案內容中包括免課徵彩票獎金稅。根據熟悉內情人士，當時將免課徵彩票獎金稅納入37號提案內，主因之一是有人攻擊該提案內包含新的徵稅方式，因此將彩票獎金免徵州稅納入，博取一些選民好感。

這次六個號碼全中的頭獎彩票，是在洛杉磯東北方艾爾塔德那 Joe's Mobil加油站商店售出。根據勁球得獎規定，Joe’s Mobil加油站管理人查哈耶德(Joe Chahayed)可以獲得100萬元的分紅獎金。

穿著加州樂透局(California Lottery)黃色背心配帽球帽的查哈耶德8日接受媒體訪問時說：「我很意外。很興奮，非常開心。」他說，不知道頭獎得主是誰，但希望是當地人，也希望得主會將獎金投資社區。他說，社區相當窮困，希望當地窮人也能因這個喜訊獲利。

查哈耶德指出：「我希望能夠知道幸運兒是誰，絕大多數跟我買彩票的人，都是社區裡的民眾，我希望他們之間能出現頭獎得主。」

根據加州法律，勁球頭獎得主姓名將會公布，但地址等其他個人資料則不公開。

根據統計，加州由於沒有課徵彩票獎金稅，州府府庫損失數億元。加州從2020年6月到2021年6月售出彩券中，得獎獎金高達56億元，如依照一般6%中等收入稅率計算，可為州府增加一筆3億3600萬元收入，幾乎是加州處理芬太尼(fentanyl)類鴉片危機預算的兩倍。

不過加州也由這次勁球彩券銷售的商業稅中，徵得1億5630萬元稅收，這筆彩券銷售稅將用於改善加州公立學校教育，包括給付教師薪資、購買學校實驗室設備、添購教學電腦網路設備等。

加州 勁球 投票

上一則

胃癌宣傳月點出亞裔是高危人群 社區缺乏降低風險意識

下一則

28年資深學區委員張琛退休 市議會表揚

延伸閱讀

民主黨再下眾院？關鍵在加州 還要拚剩下20席逆轉勝

民主黨再下眾院？關鍵在加州 還要拚剩下20席逆轉勝
沙加緬度提案O禁在公有場所設遊民營地 支持者暫居上風

沙加緬度提案O禁在公有場所設遊民營地 支持者暫居上風
加州反仇恨資源上線 打擊犯罪

加州反仇恨資源上線 打擊犯罪
加州眾議會選出新議長 華人女婿藍登無奈交棒

加州眾議會選出新議長 華人女婿藍登無奈交棒
加州全保 享低保費10元

加州全保 享低保費10元

熱門新聞

馬斯克取消遠距工作隔天，推特舊金山總部靜悄悄。（美聯社）

馬斯克取消推特遠距上班隔天 金山總部靜悄悄

2022-11-12 15:01
Meta 執行長查克柏格（Mark Zuckerberg）於美西時間9日上午11時在臉書上對現任員工直接發表談話。（本報資料照片）

Meta 9日裁員逾萬人 要求全體員工當日不進辦公室

2022-11-09 15:27
舊金山州立大學亞裔研究系教授張華耀認為，「這是一個集體種族創傷的時期」。（記者張曼琳／攝影）

海外華人研討會 第4代亞裔移民嘆：永遠不能成為美國人

2022-11-12 10:51
陳剛說，他曾有一個美麗的美國夢，但是如今卻成為噩夢。（本報系檔案照片）

陳剛：曾經的美麗美國夢 如今成噩夢

2022-11-13 02:19
Nelson在網球場上認識後來被捕的兇手貝森（Hasheem Bason）。（電視截圖）

金山牙醫徐麗麗男友 網球場結識兇手

2022-11-06 21:34
臉書母公司Meta9日表示，將裁減13%、相當於1萬1000多名的員工。 （美聯社）

12家科技公司 今年共裁減數萬員工

2022-11-10 16:42

超人氣

更多 >
亞裔男LA地鐵被2非裔暴打跪地求饒 原因是？

亞裔男LA地鐵被2非裔暴打跪地求饒 原因是？
李安街邊吃美食「被捕獲」 老闆曝他私下拒絕這件事

李安街邊吃美食「被捕獲」 老闆曝他私下拒絕這件事
不准「潤」出中國？ 多個移民公司微信群傳被解散

不准「潤」出中國？ 多個移民公司微信群傳被解散
民主黨再下眾院？關鍵在加州 還要拚剩下20席逆轉勝

民主黨再下眾院？關鍵在加州 還要拚剩下20席逆轉勝
買房後被頻討債 洛縣無辜華人新屋主快崩潰 幸貴人相助

買房後被頻討債 洛縣無辜華人新屋主快崩潰 幸貴人相助