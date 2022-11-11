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全美首個粵語認證項目 金山市立大學上線

記者王子涵／舊金山報導
在華裔校董王兆倫（左五）以及超40個華人社區組織的持續聲援下，粵語課程得以保住。（記者王子涵／攝影）
在華裔校董王兆倫（左五）以及超40個華人社區組織的持續聲援下，粵語課程得以保住。（記者王子涵／攝影）

舊金山市立大學近年來遭遇財務緊張問題，許多教育項目因此被擱淺，長期受學生歡迎的粵語課程也在2021年險些被校方取消。在華裔校董王兆倫（Alan Wong）以及超40個華人社區組織的持續聲援下，粵語課程得以保住。10日在東華醫院，王兆倫宣布市立大學将在2023至2024學期上線全美首个粵語認證項目。

項目包括9學分的粵語對話認證，以及17學分的粵語認證，將由市立大學世界語言部門提供。王兆倫說：「在一段長期的爭取後，拯救粵語的運動終於成功了。」

舊金山市立大學是全美18個提供粵語課程的高校之一。該校粵語課自2019年秋季學期起便「節節爆滿」，受到學生們的歡迎。

學生活動家關美欣（Julia Quon）表示，學生往往搶不到座位，站著也要聽課。關美欣成長在粵語環境中，作為一名護理專業學生，她明白她的病人也將有很多只講粵語，「這不僅僅關乎於保護我們的文化，更是幫助華人獲取公共服務。」她說。

東華醫院行政總裁張建清博士表示，粵語證書可以拓寬學生職業道路。「如果在醫療領域，成為專業的翻譯必須要有證書。」張建清說，「我希望未來，粵語證書可以和醫療領域的翻譯證書掛鉤，學有所用。」她補充道，許多病人因語言障礙就醫困難，作為醫師如果聽不懂病人的訴求，也很難對症下藥。

亞裔消防員聯盟主席Doug Mei表示，在應對華人社區的積極情況時，每一秒都很重要，語言障礙所造成的耽擱可能導致破壞性的結果。「當受害者聽到我講粵語時，便能立即建立起信任，緊張的心情也得到撫慰。」他強調，具備多語言技能的應急人員數量還遠遠不足，參加粵語課程能夠幫助一線急救人員更好地與受害者溝通。

在舊金山，粵語是華人最常用的語言。根據市府2021年的語言調查報告顯示，所有市府部門共接納了65萬9184名英語能力有限的客戶，其中28萬7474名使用粵語，占總人數的43.6%。警局的數據顯示，2020年警員共提供9380次口譯服務，其中包括3289次當面口譯，以及6091次通過手機翻譯服務。911家庭暴力熱線翻譯服務的第二大需求也為粵語。

王兆倫表示，粵語項目能夠有效阻止亞裔仇恨，確保華人社區獲得雙語的服務。「拯救粵語課程不僅是為了保護中華文化、語言和歷史，也滿足我們龐大的華人移民社區獲得公共安全、醫療保健和社會服務的需要。」王兆倫說。

9學分的粵語對話成就認證將要求學習三分對話課程，17學分的課程要求學習粵語、中文和亞美研究等混合課程。

學生活動家關美欣表示，學生往往搶不到粵語課的座位，但站著也要聽課。（記者王子涵／...
學生活動家關美欣表示，學生往往搶不到粵語課的座位，但站著也要聽課。（記者王子涵／攝影）

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