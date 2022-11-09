我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民主黨再搶下關鍵一席 費特曼擊敗奧茲當選賓州參議員

紐約「紅潮」未現 霍楚當選州長 民主黨大獲全勝

期中選舉 灣區聯邦眾議員料連任 南灣市議員8搶3

記者周喆／灣區報導
期中選舉11月8日舉行。圖為選民到投票站準備投票。(Getty Images)
期中選舉11月8日舉行。圖為選民到投票站準備投票。(Getty Images)

期中選舉指每兩次總統大選之間的選舉，也是僅次於總統大選的美國最重要選舉。期中選舉時，聯邦眾議院全部435個席次、聯邦參議院100個席次中的三之一、50個州中的34個州的州長，都將進行改選，直接影響到美國政治版圖重新畫分，也被視為下一次總統大選的風向標。除了聯邦和州的選舉，許多縣市的重要地方選舉也都在這一天同時進行。

2022年期中選舉的國會競選全國範圍內選情非常激烈，但是灣區卻是例外；灣區的所有聯邦眾議員，從最資深的裴洛西到最新的羅康納，預期都將順利連任，加州的聯邦參議員帕迪拉也將繼續當選。

加州選舉方面，州長紐森預期將以較大優勢連任成功。州議員選舉中，最值得關注的應是加州參議會第10選區，華人參選人、佛利蒙市長高敘加能否成為首位加州華裔女性參議員。高敘加的從政之路從學區委員開始，再到市議員和市長，一路走來都很順利，但是這次競選加州參議員之路遇到一些阻力，也顯示州級選舉的政治生態與地方選舉有很大不同。

州主計長候選人陳仁宜能否打破民主黨壟斷而當選，也是一大看點。

相較於聯邦和州級選舉，華人更關心與自己切身相關的地方選舉，包括市長、市議員選舉和地方公投提案。

治安是華人最重視的議題之一，今年舊金山地檢長選舉，是對現任地檢長謝安宜的信任投票。自從今年稍早獲市長布里德任命為舊金山地檢長以來，謝安宜對地檢處施行大刀闊斧改革，一改前任地檢長博徹思較為寬鬆的政策，重點打擊暴力犯罪和販毒等，為她贏得不少掌聲。

同樣面臨信任投票的，還有舊金山聯合學區教育委員徐安；徐安也是由布里德市任命的三位教委之一，接替遭罷免的三位教委。徐安上任後曾因失言風波而遭到衝擊，這次選舉結果將檢驗選民對徐安的信任度。

舊金山市議員選舉向來是灣區地方選舉重點，第四區市議員馬兆明競選連任，獲得不少華人支持，對手殷嘉立則獲市長布里德支持，也有相當的實力。

今年舊金山地方公投提案中，D提案和E提案都主張開發可負擔住房，但在具體作法上有所不同；兩項提案各有各的支持者，哪一個能勝出，很快將揭曉。

聖荷西和屋崙都要進行市長改選，兩市都是沒有現任市長參選，真正具有競爭性的選舉；無論誰當選聖荷西和屋崙市長，都將在未來四年到八年內，對灣區政治經濟帶來重要影響。

南灣一向是華人參政重點地區，華人及亞裔眾多的庫比蒂諾選舉競爭尤為激烈。市議員選舉有八位候選人競爭三個席次；學區委員方面，四位候選人都是亞裔。

此外，東灣都布林聯合學區有兩位華裔候選人，其中吳劼是來自中國大陸第一代移民，郭佳霖是已故前學區委員崔仁京的丈夫。

期中選舉11月8日舉行。(Getty Images)
期中選舉11月8日舉行。(Getty Images)

華人 加州 舊金山

上一則

期中選舉／教委徐安得票暫居第3 有望連任

下一則

聖荷西市長開票 馬漢暫時領先

延伸閱讀

謝安宜身穿紅色大衣求好運 頂雨拜票爭連任金山地檢長

謝安宜身穿紅色大衣求好運 頂雨拜票爭連任金山地檢長
投票有狀況 臨時選票可應對

投票有狀況 臨時選票可應對
金山港首獲聯邦撥款 960萬元改善南部海濱設施

金山港首獲聯邦撥款 960萬元改善南部海濱設施
布里德宣布 11月6日為舊金山「古銑賢日」

布里德宣布 11月6日為舊金山「古銑賢日」
中華總會館172年 迎首位女總董林少琪

中華總會館172年 迎首位女總董林少琪

熱門新聞

73歲華裔男友Nelson Peter Chia，因經濟利益雇兇殺人，如果徐麗麗死亡，他將立即獲得100萬。（警方供圖）

金山知名牙醫徐麗麗身家千萬 男友謀殺她獲百萬壽險

2022-11-01 21:38
肇事駕駛不顧在過馬路的祖孫，撞擊後還逃逸。（警方提供）

華人祖母帶孫過馬路遭撞飛重傷 擔心救護車貴不敢上車

2022-11-03 19:13
監控錄下作案時的影像。（葉志浩提供）

徐麗麗案攝像畫面助破案 華人監控業者扮福爾摩斯

2022-11-01 21:41
73歲華裔男友Nelson Peter Chia，因經濟利益雇兇殺人，如果徐麗麗死亡，他將立即獲得100萬。（警方供圖）

徐麗麗總資產1200至1400萬 若身亡…男友立即獲百萬

2022-11-02 02:20
Nelson的兒子Byron說，父親善於操控人，是一個有反社會傾向的人，沒有同情心。（電視新聞截圖）

徐麗麗命案 兇嫌兒爆料：父親反社會、劈腿渣男

2022-11-03 02:20
監控錄下作案時的影像。（葉志浩提供）

監控攝像助破金山牙醫徐麗麗案 華人業者扮福爾摩斯

2022-11-02 14:13

超人氣

更多 >
20.4億勁球頭獎得主出爐 加州誕生幸運兒

20.4億勁球頭獎得主出爐 加州誕生幸運兒
不斷更新／眾院最新開票情況 共和黨195席 民主黨167席

不斷更新／眾院最新開票情況 共和黨195席 民主黨167席
好市多11月上架新品 這10款值得多看一眼

好市多11月上架新品 這10款值得多看一眼
不斷更新／州長最新開票情況 共和黨24席 民主黨21席

不斷更新／州長最新開票情況 共和黨24席 民主黨21席
不斷更新／參院最新開票情況 共和黨47席 民主黨46席

不斷更新／參院最新開票情況 共和黨47席 民主黨46席