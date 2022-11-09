期中選舉 灣區聯邦眾議員料連任 南灣市議員8搶3

期中選舉11月8日舉行。圖為選民到投票站準備投票。(Getty Images)

期中選舉指每兩次總統大選之間的選舉，也是僅次於總統大選的美國最重要選舉。期中選舉時，聯邦眾議院全部435個席次、聯邦參議院100個席次中的三之一、50個州中的34個州的州長，都將進行改選，直接影響到美國政治版圖重新畫分，也被視為下一次總統大選的風向標。除了聯邦和州的選舉，許多縣市的重要地方選舉也都在這一天同時進行。

2022年期中選舉的國會競選全國範圍內選情非常激烈，但是灣區卻是例外；灣區的所有聯邦眾議員，從最資深的裴洛西到最新的羅康納，預期都將順利連任，加州 的聯邦參議員帕迪拉也將繼續當選。

加州選舉方面，州長紐森預期將以較大優勢連任成功。州議員選舉中，最值得關注的應是加州參議會第10選區，華人 參選人、佛利蒙市長高敘加能否成為首位加州華裔女性參議員。高敘加的從政之路從學區委員開始，再到市議員和市長，一路走來都很順利，但是這次競選加州參議員之路遇到一些阻力，也顯示州級選舉的政治生態與地方選舉有很大不同。

州主計長候選人陳仁宜能否打破民主黨壟斷而當選，也是一大看點。

相較於聯邦和州級選舉，華人更關心與自己切身相關的地方選舉，包括市長、市議員選舉和地方公投提案。

治安是華人最重視的議題之一，今年舊金山 地檢長選舉，是對現任地檢長謝安宜的信任投票。自從今年稍早獲市長布里德任命為舊金山地檢長以來，謝安宜對地檢處施行大刀闊斧改革，一改前任地檢長博徹思較為寬鬆的政策，重點打擊暴力犯罪和販毒等，為她贏得不少掌聲。

同樣面臨信任投票的，還有舊金山聯合學區教育委員徐安；徐安也是由布里德市任命的三位教委之一，接替遭罷免的三位教委。徐安上任後曾因失言風波而遭到衝擊，這次選舉結果將檢驗選民對徐安的信任度。

舊金山市議員選舉向來是灣區地方選舉重點，第四區市議員馬兆明競選連任，獲得不少華人支持，對手殷嘉立則獲市長布里德支持，也有相當的實力。

今年舊金山地方公投提案中，D提案和E提案都主張開發可負擔住房，但在具體作法上有所不同；兩項提案各有各的支持者，哪一個能勝出，很快將揭曉。

聖荷西和屋崙都要進行市長改選，兩市都是沒有現任市長參選，真正具有競爭性的選舉；無論誰當選聖荷西和屋崙市長，都將在未來四年到八年內，對灣區政治經濟帶來重要影響。

南灣一向是華人參政重點地區，華人及亞裔眾多的庫比蒂諾選舉競爭尤為激烈。市議員選舉有八位候選人競爭三個席次；學區委員方面，四位候選人都是亞裔。