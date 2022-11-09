庫比蒂諾市議員8搶3 趙良方：結果接近

8日投票日除了不是總統大選外，天氣相對潮濕和低氣溫也會影響民眾投票意願，以往庫市投票率可以高達七成以上，今年預估會降至六成以下。(記者熊移山／攝影)

本次期中選舉 ，在南灣城市中競爭最激烈的就屬庫比蒂諾，市議員和學區 委員都爭鋒相對。在市議員部分是八搶三的局面，還首度分成兩個三人組，政治理念相左、互相競爭。另外庫比蒂諾聯合學區(CUSD)今年因為關校事件和註冊率下降的影響，也讓學區委員的競爭受到華人社區的重視。

現任庫市副市長趙良方（Liangfang Chao）8日接受本報訪問時表示，雖然大家都看好她能繼續連任，但是也因為這樣，很有可能讓支持者鬆懈不出來投票 。特別今年除了不是總統大選外，8日天氣相對潮濕和低氣溫也會影響民眾投票意願，所以最後一天她和團隊還是繼續以電話方式催票。

趙良方以經驗值來評估，庫市選舉結果經常差距很小，基本上很難提前宣布當選。另外她也對這次選舉後期雙方支持者出現人身攻擊言論表達不安，她相信出來競選的候選人理念都是好的，意見相左不代表未來就不能合作，呼籲民眾要以對方立場思考事情，才能讓庫市更好。

對於庫市議員選舉雙方支持者對立的問題，三位改革派候選人的支持者現任庫市議員魏虹（Hung Wei）表示，候選人雖然不能干涉支持者的言論，但是也應該適時給予約束。她準備在選舉告一段落後邀請雙方召開一個座談會，希望緩解大家在選舉上的衝突，畢竟選舉只是一時，共同攜手努力才是為民服務的唯一方案。

至於選舉結果，魏虹也表示，目前的態勢真的是人人有信心，各個沒把握，但是她對於莫涵（Sheila Mohan）、富恩（J.R. Fruen）兩位的民調以及支持度很有信心，只是這次選舉範圍相當大，正式的結果可能還要拖到兩到三個星期後，選舉委員會把票全部開完才能確定。

至於學區委員的選舉，表面看起來是四搶三相對簡單的選舉，但是四位都是亞裔也讓支持者很頭痛。兩位爭取連任的候選人劉錦宗（Jerry Liu）和Satheesh Madhathil雖然有現任優勢，並與現任庫市市長蒲仲辰（Darcy Paul）共同組成競選團隊參選，但是支持者是否重疊，以及面對擁有19年在地教學經驗的改革派喬百祺（Ava Chiao）挑戰，也有不少壓力。

蒲仲辰表示，8日截止以郵寄投送選票的人數僅占34%，這與2020年超過6成差距很大。整個學區的選票約7萬8000多票，當選門檻應該在2萬票以上。他也只能盡力將自己表現呈現給選民。