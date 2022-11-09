屋崙市長開票 泰勒暫領先 盛桃排第2

屋崙市長候選人目前呼聲最高、民調領先的角逐者，是獲得現任市長薛麗比、舊金山前市長布朗背書的市議員泰勒。(本報檔案照)

選情膠著的屋崙 市長一職，是東灣關注度最高的職位，有10個候選人。呼聲最高、民調領先的角逐者，是獲得現任市長薛麗比、舊金山前市長布朗背書的市議員泰勒（Loren Taylor），以及獲得州總檢察長邦塔（Rob Bonta）背書、不少工會支持的亞裔市議員盛桃（Sheng Thao）。截至發稿前，泰勒得票1萬1129張，得票率35.74%，暫時領先盛桃，後者得票9135張，得票率29.34%，排名第二。

今年屋崙改用優先選擇投票 規則（Ranked-Choice Voting），是2010年來首次。所有選民的第一選擇都會計算。如果有候選人獲得大多數（即50%+1票）的第一選擇票，該候選人便勝出。如果沒有候選人獲得大多數票，排名最低的候選人即被淘汰。投票給被淘汰候選人的選民，他們排名的下一個選擇會被計算。這個循環將會重複，直至產生獲得大多數票的當選者。

除了泰勒和盛桃，另外8個候選人是，市議員瑞德（Treva Reid），也有前市議員德拉芬特(Ignacio De La Fuente)，民權律師維克托瑞（Allyssa Victory），社區活動家霍奇（Gregory Hodge），前工會組織者史考特（Seneca Scott），退休木匠瑞曼（John Reimann），軍人家庭出生的市民喬丹（Tyron Jordan）以及三次參選的華裔退伍軍人劉思遠（Peter Yuan Liu ）。截至發稿前，德拉芬特得票率12.78%。其他候選人得票率均未超過6%。

針對屋崙市民普遍關心的治安、槍枝暴力和遊民 問題，泰勒在此前接受本報專訪時表示，希望多管齊下，重塑公共安全，遏制槍枝暴力，並認為，解決治安問題的重點是清除犯罪的根源，採取預防措施。此外，還要投資於執法人員和其他人員配置。同時他也支持，城市大使項目，並主張與家庭合作，讓父母設置問責制，建以減少青少年犯罪。

盛桃則表示，希望在屋崙的商業走廊安排警員徒步和開車巡邏，建議在華埠、小西貢等社區，安排永久性的巡邏警員。在解決暴力根源方面，盛桃建議，擴大停火計畫，投資年輕人，讓他們找到工作。與監獄合作，對在押人員進行教育和就業培訓，避免重蹈覆轍。盛桃還和市議員法夫（Carroll Fife）合作，正在推進在屋崙North gateway社區設置托盤式庇護所（pallet shelter），作為臨時性庇護所，安裝好水電，分流遊民，針對遊民的不同需求，引入心理健康、社會服務、藥物濫用服務等。