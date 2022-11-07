大選在即 還沒註冊選民仍可投票

11月8日大選即將到來，還沒有註冊選民依然可以進行投票。（記者陳爍嘉／攝影）

2022年11月8日的期中選舉就在本周二。雖然有許多人已經錯過了10月24日的註冊投票 截止日期，但符合資格的選民若錯失15天的登記期限，現在有機會於選舉日前14天到選舉日當天，到選民登記 處有條件登記投票。

通過條件選民登記（Conditional Voter Registration）流程，選民可於選舉日前14天內，或於選舉日當天，親自到選民登記處辦公室，以進行初次有條件登記投票。

通過此程序投票並不複雜。選民需要先填寫選民登記卡，選民登記卡填寫完成後，工作人員便會為該選民發放一份臨時選票。

臨時選票與其他臨時選票一樣受到相同的管制要求，並將依照其他臨時選票的方式受理並審核。在核實選民的投票資格和個人資料後，臨時選票將被計數。

線上登記需要選民提供加州 駕照或加州身分證字號、社會安全號碼的最後四碼，以及出生日期。資訊將會提供給加州機動車輛管理局（DMV），以調出選民的DMV簽名副本。即使選民沒有加州駕照或加州身分證，還是可以使用本表格申請登記投票，但將需要執行額外的步驟方能完成選民登記。

聖荷西居民甘一凡呼籲在美華人參加政治活動。他表示，作為少數族裔，華人更應該發出自己的聲音，讓政客能夠看見大家，在做出決定時能考慮到華人的處境。現在美國華人的政治能見度比非法移民還低，很大一部分原因是因為他們不習慣參與政治，不常發出自己的聲音。

甘一凡說：「如果我們完全不管政治，政治也不會管我們，那麼我們在政策方面就容易吃虧。我們不能每次都等到出現問題了，再去找政客理論，質問他們為什麼不管我們。我們應該在他們被推選上去之前就表現出我們對政治的興趣，對他們的支持，讓他們能夠記住我們，為我們工作」。