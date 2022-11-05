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謝安宜分享機密文件違規？ 濱崎促徹查

記者王子涵／舊金山報導
若競選成功，濱崎將成為舊金山首位日裔地檢長。（記者王子涵／攝影）
若競選成功，濱崎將成為舊金山首位日裔地檢長。（記者王子涵／攝影）

近日有媒體曝出，舊金山地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）在2021年10月作為地檢處檢察官期間，將三份警局機密文件和一份未經編輯的RAP表格，發送至同事的私人郵箱，其行為有可能違反州法。地檢長候選人濱崎（John Hamasaki）4日要求州檢察長邦塔（Rob Bonta）徹查謝安宜的行為是否違規。

接受該文件的檢察官是Don du Bain，隨後也從地檢處辭職，加入由謝安宜領導的罷免前地檢長博徹思（Chesa Boudin）的陣營。文件發送日期為2021年10月9日，而謝安宜在幾天後的15日離開地檢處。

博徹思表示，兩位檢察官都沒有被指派處理該案件，也並沒有授權分享該文件。

濱崎表示：「我們需要一個遵守法律的地檢長，在被任命為地檢長時，謝安宜認為自己可以凌駕於法律之上。她辜負了舊金山的選民，我呼籲州檢察長邦塔調查這些犯罪指控，以恢復民眾對司法系統的信任。」

根據濱崎的聲明，洩漏文件是包含麥卡利斯特（Troy McAllister）的案件信息，該案件隨後被公開，並被用於罷免博徹思運動。根據州法第11142和11143條，該行為可被定義為輕罪。

麥卡利斯特與2020年12月31日在舊金山市中心撞上一輛被盜汽車，導致兩名行人死亡。車禍發生時，他仍處於假釋期間，他與博徹思達成的認罪協議，讓他擺脫終身監禁的處罰；他還曾多次違反假釋規定而被拘捕。

謝安宜將三份警局機密文件發送至同事私人郵箱。（Mission Local）
謝安宜將三份警局機密文件發送至同事私人郵箱。（Mission Local）

謝安宜回應稱，發送至私人郵箱是個人疏忽，並稱該事件是出於「政治動機」。

「這些文件從未被用於罷免運動，或用於任何政治目的，也從未向公眾披露。」謝安宜在聲明中表示，「我所知道的是，我在擔任助理檢察官時，發送的電子郵件和文件被一些人不適當地，甚至非法地獲得和分享。」

聖馬刁縣地檢長華格斯塔夫（Stephen Wagstaffe）表示，地檢處雇員之間可以分享此類信息，但只能出於官方目的；在疫情期間，尤其是當人們居家工作時，誤發至私人郵箱的事件時有發生，不過如果行為是出於私人原因，這可能被認定為輕罪。

謝安宜表示，報導該事件是出於「政治動機」。（記者王子涵／攝影）
謝安宜表示，報導該事件是出於「政治動機」。（記者王子涵／攝影）

檢察官 博徹思 舊金山

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