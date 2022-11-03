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10年有成 加州全保2023登記投保啟動

記者王子涵／舊金山報導
加州全保（Covered California）2日慶祝創立10年，並為新一年的登記投保做宣傳。（記者王子涵／攝影）
加州全保（Covered California）2日慶祝創立10年，並為新一年的登記投保做宣傳。（記者王子涵／攝影）

加州全保（Covered California）2日來到舊金山碼頭廣場（Embarcadero Plaza），慶祝創立10年來投保人數破記錄的成長，並為2023年的新一年登記投保做宣傳。宣傳活動以「10年有成」為主題，加州全保執行長Jessica Altman、委員會主席Mark Ghaly、州參議員威善高（Scott Wiener）等人參加，聯邦眾議長裴洛西也發表聲明表達祝賀。

加州全保是依據「平價醫療法案」（ACA，俗稱奧巴馬醫改）所建立的健康保險平台。該平台通過美國援助計畫（American Rescue Plan）的補助，降低健康保險的價格，以幫助每個人獲得私人健康保險。

自2013年加州全保第一次推出公開登記投保以來，加州無保險民眾的比率已從17%降至2021年的7%，達到歷史最低。超過520萬加州民眾通過加州全保，獲取至少一個月的健康保險，灣區總體投保人數增加30%以上。加州也超越全國平均水平，成為無保險比率下降最大的州。

加州全保中文代表呂文昭（Wendy McAnelly）表示，美國援助計畫本在年底到期，屆時民眾的保費將大幅度提高，加州預計將有22萬投保人無法負擔起下一年保費，拜登政府決定將該計畫延長至2025年。「三分之二從加州全保購買保險的民眾，將繼續受到政府補助，享受最低每月10元以下的保險計畫。」呂文昭說。

8000名中文代表 協助華人

根據介紹，保險計畫的等級分為白金、金、銀和銅，若華人居民擔心信息過於複雜或有語言障礙，加州全保的8000名中文代表會提供協助，幫助華人找到最適合的保險計畫。

呂文昭強調，只有通過保險代表以及線上申請的方式，才能獲得加州全保的補助。補助與收入、家庭人數以及地區有關，在購買保險前，民眾可登錄加州全保網站，計算得到補助的金額。

加州規定，全年未上保險的家庭，成年人將罰款最低950元，18歲以下子女罰款最低425元。一個四口之家如果整年沒有保險，將面臨至少2550元的罰款，為歷年來最嚴格。

呂文昭補充道，今年加州全保的亮點還在於擴大了受保範圍，填補家庭保險的空缺。若家庭成員擁有僱主所提供的保險，其家庭成員在以前便無法享受加州全保的補助，今年這個缺口被填補上，每年可為家庭剩下數千元。

聯邦眾議長裴洛西（Nancy Pelosi）也發表聲明，祝賀加州全保新一年的開放投保。她表示，在通脹削減法案（Inflation Reduction Act）的補助下，美國援助計畫得以延續3年，使得醫保可負擔，將惠及更多的人。

加州全保執行長Jessica Altman。（記者王子涵／攝影）
加州全保執行長Jessica Altman。（記者王子涵／攝影）

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