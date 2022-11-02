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聖縣警長突辭職 專家：為結束審判

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專家認為，聖他克拉拉縣警長史密斯突然辭職是為了結束審判。（美聯社）
專家認為，聖他克拉拉縣警長史密斯突然辭職是為了結束審判。（美聯社）

聖他克拉拉縣警長史密斯(Laurie Smith)10月31日突然宣布辭職，專家認為，史密斯這項決定意圖結束她所面臨長達一個月的民事貪腐審判，也讓法官與陪審團無法除去她長達24年的聖縣警長職務。

聖他克拉拉縣與聖馬刁縣退休檢察官拉森(Bill Larsen)表示，史密斯所面臨的民事大陪審團審判唯一能做的事情就是免職民選官員。史密斯現在辭職，等於讓陪審團的裁決無法發生任何作用。拉森說，因為史密斯已辭職，法官已無法再除去史密斯原來的職務。

拉森曾對前山景城市議員安布拉(Mario Ambra)提出濫用職權民事控訴，結果安布拉所面臨罪名成立，被迫辭去職務。這是聖他克拉拉縣唯一民選官員因民事罪名被迫辭職案例。

安布拉是因為罪名成立後才辭職。史密斯則是在審判期間辭職。拉森說，史密斯目前辭職，整項審判忽然失去法律目的。拉森指出，在聖馬刁縣法官懷曼(Nancy Fineman)主持下，有關史密斯的民事大陪審團審判已進行一個多月，傳喚40名以上證人，然而在史密斯突然辭職下，懷曼法官似乎別無選擇，只有提早結束全案。

史密斯去年面臨六項貪腐與蓄意違規民事控訴，其中包括頒發隱密攜帶武器許可非法偏袒，接受不適當贈禮，逃避申報接受禮品法規，阻止民事督導探查受到高度重視的監獄傷害案等。

10月31日下午史密斯呈送只有一行字的辭職信後。她的辯護律師盧比(Allen Ruby)前往法庭，要求懷曼法官解除此民事控訴案，因為即使罪名成立，法院亦無法開除史密斯警長職務。據報導，民事陪審團2日仍將繼續討論全案，懷曼法官可能當時會對盧比所提要求作出裁決。

拉森說，目前有關史密斯的民事審判已沒有實質意義，因為史密斯將不會面臨其他懲罰。史密斯的退休金將不會受到任何影響，因為審判是在民事法庭進行。史密斯的退休金只有在貪腐刑事重罪情況下才會受到影響。

另據報導，前聖縣副警長成洙一(Rick Sung)因涉嫌隱蔽持槍許可證賄賂而被刑事起訴，他已於10月20日悄悄地退休。檢察官認為，成洙一的作法，與史密斯在民事法庭受審的作法相似，他自 2020 年 11 月以來一直處於行政休假狀態。

由於屬於民事審判，史密斯的退休金從未面臨風險。公開紀錄顯示，她於2021年獲得近50萬元薪資與福利，基本薪水為31萬2000元。警長辦公室紀錄顯示，成洙一以29萬8000元的薪水退休。

退休金 檢察官 監獄

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