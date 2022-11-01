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11月8日投票 蘇拉諾縣提案簡介

蘇拉諾縣

蘇拉諾縣

提案K：Benicia市「城市增長邊界」延長

提案摘要：是否延長現有的「城市增長邊界」

通過要求：50%以上贊成票

提案R：Benicia市3/4美分銷售稅

提案摘要：採取3/4美分銷售稅，作為一般政府用途

通過要求：50%以上贊成票

提案D：Dixon一美分銷售稅

提案摘要：是否支持設立一美分銷售稅

通過要求：50%以上贊成票

提案S：Fairfield-Suisun聯合小區發行債券

提案摘要：是否支持2.49億元債券，用於提升教室及教學設施

通過要求：55%以上贊成票

提案E：蘇拉諾縣1/8%銷售稅

提案摘要：是否設立蘇拉諾縣1/8%銷售稅，用於加強山火保護、減少山火風險用途

通過要求：50%以上贊成票

提案M：Travis聯合小區發行債券

提案摘要：是否發行6400萬元債券，以更換水力、電氣、暖氣、空調、升級教室、保全等

通過要求：55%以上贊成票

提案Q：Vancaville聯合小區發行債券

提案摘要：是否發行2.295億元債券改善校舍

通過要求：55%以上贊成票

提案P：Vallejo銷售稅

提案摘要：是否設立0.875%銷售稅

通過要求：50%以上贊成票

債券 山火

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馬斯克的推特「人民廣場」

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