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尹錫悅梨泰院勘災問「這裡死了那麼多？」網轟：瘋了吧

彭博：美建議歐盟考慮對俄出口管制 也拿來對付中國

11月8日投票 康曲柯士達縣提案簡介

康曲柯士達縣

提案Q：Brentwood市公共空间使用

提案摘要：是否保护公共开放空间不过度覆盖

通過要求：50%以上贊成票

提案L：Crockett社區維護及景觀稅收

提案摘要：是否授權每年征收不超過50元的特別稅，用於社區的維護和美化

通過要求：50%以上贊成票

提案N：Hercules公共事務稅

提案摘要：是否支持將8%的公共事務稅用於一般性服務

通過要求：50%以上贊成票

提案I：Kensington警局預算

提案摘要：是否將肯辛頓警局保護及服務社區的年度撥款先定位5399362元，並沿用至2026-2027年度

通過要求：50%以上贊成票

提案R：Z措施特別稅

提案摘要：是否廢除2005年通過的Z措施特別稅

通過要求：50%以上贊成票

提案G：Livermore聯合學區發行債券

提案摘要：是否授權Livermore聯合學區發行4.5億債券用於學校改善

通過要求：55%以上贊成票

提案K：Martinez聯合學區發行債券

提案摘要：是否授權Martinez聯合學區發行9億元債券，用於學校現代化

通過要求：55%以上贊成票

提案M：Pleasant Hill市財務長任命製

提案摘要：是否將市財務長職位改為任命製

通過要求：50%以上贊成票

提案P：Richmond租金管控標準變動

提案摘要：是否修改市政法規，允許租金管制單位的最大租金漲幅為消費價格指數的60%，或租金最大漲幅為3%，以較低者為準

通過要求：50%以上贊成票

提案O：核桃溪銷售稅

提案摘要：是否征收0.5%的額外銷售稅，為期10年

通過要求：50%以上贊成票

提案J：核桃溪學區發行債券

提案摘要：是否授權核桃溪學區發行13.4億元債券，用於資助學校改善

通過要求：55%以上讚成票

學區 債券 租金

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