徐麗麗男友被捕前5天 他還辦演唱會懷念她

在Nelson被捕前5天，他還舉辦演唱會懷念徐麗麗。圖為演唱會售票網頁快照。（記者劉先進／翻攝）

本報記者調查發現，涉嫌買兇殺害女友徐麗麗、且自殺的Nelson Peter Chia，創辦一個推廣音樂的非營利機構。在被捕前5天的22日，該機構還舉辦演唱會懷念徐麗麗，演唱會門票最高200元，不過網站紀錄在近期被抹掉。徐麗麗好友形容，此人是不折不扣的「吃人血饅頭」的渣男。「他還邀請麗麗的同學、好友參加這場演唱會，但我沒有去。」

Nelson參與創辦了一個推廣音樂的非營利機構「Performance Encore」。其簡介為，「通過我們的月度演出、雙月度開放音樂節，以及對其他非營利組織和老年生活中心的音樂推廣活動，向大東灣社區提供發自內心的音樂。享受當地音樂、晚餐和舞蹈，同時與我們社區的其他音樂愛好者交談。」

記者30日發現，網站上的內容被刪除得一乾二淨。而上述好友表示，在徐麗麗離開的一段時間內，網站本來還正常，不知為何忽然抹掉紀錄。

雖然網站上找不到痕跡，但記者還是透過Google 快照的方式，找到網頁紀錄，證實了好友的說法。紀錄顯示，10月22日，「Lili Xu Memorial Concert」在屋崙 亞洲文化中心舉辦。票價從50元到200元不等。封面就是徐麗麗的照片，她歪著頭、笑得很開心。但在5天後的10月27日晚，Nelson在家中被捕。28日下午2時，他在監獄 中自殺。

10月22日的演唱會中，Nelson的歌唱曲目是「曾幾何時」（Once upon a time）。視頻還能在YouTube上搜索到，當時的Nelson身穿黑色西服，貌似深情的唱歌。歌詞說，「曾幾何時，一個眼裡有月光的女孩，把她的手放在我的手上。訴說她如此愛我，但那是從前曾幾何時，再也不會來了。」