11月8日投票 舊金山提案簡介

舊金山市政廳選務中心已開放，即日起即可前往投票。（記者李怡／攝影）

提案 A：退休人員補充生活費調整；退休委員會與執行總監的合約

提案摘要：市府是否應修改城市憲章，允許在1996年11月6日之前退休的市府雇員，即使在退休系統資金不足的情況下，也能領取其退休金 的補充生活費調整金，並允許退休委員會與執行總監訂立個人雇員合約？

通過要求：50%以上贊成票

提案 B：工務局及委員會、衛生與街道局及委員會

提案摘要：市府是否應修改城市憲章，撤銷衛生與街道局，將其職責移交歸還公務局，並保留衛生與街道委員會以及公務委員會？

通過要求：50%以上贊成票

提案 C：無家可歸者監督委員會

提案摘要：市府是否應修改城市憲章，成立一個無家可歸者監督委員會，以監督無家可歸者與支援性房屋署，並要求市主計官對提供給無家可歸人士的服務進行審計？

通過要求：50%以上贊成票

提案 D：可負擔房屋 — 提案請願

提案摘要：市府是否應修改城市憲章，簡化可負擔住房的審批，包括：(1)為收入不超過地區收入中位數（AMI）140%，但家庭平均收入不超過AMI 120%的家庭提供的住房；(2)提供相當於所需的可負擔住房單位數量15%的額外可負擔住房；或(3)為家中至少有一名學區或市立大學雇員的家庭提供住房，但有若干家庭收入限制；如果這些類型的項目使用市府財產或資金，是否不再需要市議會的批准？

通過要求：50%+1贊成票

提案 E：可負擔房屋 — 市議會

提案摘要：市府是否應修改城市憲章，簡化可負擔房屋的審批，包括：(1)為收入不超過地區收入中位數（AMI）120%，但家庭平均收入不超過AMI 80%的家庭提供的住房；(2)提供相當於整個項目住房單位總數8%的額外可負擔住房；或(3)為家中至少有一名學區或市立大學雇員的家庭提供住房，但有若干家庭收入限制；如果這些類型的項目使用市府財產或資金，是否繼續需要市議會的批准？

通過要求：50%以上贊成票

提案 F：圖書館 保護基金

提案摘要：市府是否應修改城市憲章，將圖書館保護基金延長25年，當市府預期預算赤字將超過3億美元時，允許市府暫時凍結對圖書館的年度最低撥款，並要求圖書館增加總館及其分館每周必須開放的最低時數？

通過要求：50%以上贊成票

提案 G：學生成功基金 — 對舊金山 聯合校區的撥款

提案摘要：市府是否應修改城市憲章，為舊金山聯合學區提供15年的額外撥款，以提高學生的學業成績和社交／情緒健康？

通過要求：50%以上贊成票

提案 H：在偶數年舉行市府選舉

提案摘要：市府是否應修改城市憲章，在總統選舉年的11月舉行市長、縣警長、地方檢察長、市府律師和財政長的選舉，將這些官員的現屆任期延長一年至2025年1月，規定在2023年不舉行定期選舉，只在偶數年或特別選舉中舉行地方提案選舉，並更改選民將法令和政策聲明列入選票所需的最低簽名數目？

通過要求：50%以上贊成票

提案 I：金門公園內甘迺迪大道（JFK Drive） 以及大公路（Great Highway）的車輛

提案摘要：市府是否應允許私人車輛任何時間在金門公園內的甘迺迪大道和相連街道上行駛，除了周日、法定假日以及4月至9月每周六的上午6時至下午6 時；允許車輛在大公路上任何時間雙向行駛；不允許市府按照建議拆除Sloat大道和Skyline大道之間的大公路？

通過要求：50%以上贊成票

提案 J：金門公園內甘迺迪大道（JFK Drive） 的休閒使用

提案摘要：市府是否應維持市議會在2022年5月通過的法令，將金門公園內部分甘迺迪大道和某些相連街道保留為開放的休閒空間，除了少數例外情況，每周七天禁止私人車輛進入這些街道？

通過要求：50%以上贊成票

提案 L：交通項目銷售稅

提案摘要：市府是否應繼續徵收半0.5美分的銷售稅至2053年，估計每年可產生1億至2.36億美元的收入，用於支付新的30年支出計畫中所述的交通項目，允許交通局發行高達19.1億美元的債券來支付這些項目，並增加交通局在未來四年的每年可支出的總金額？

通過要求：66⅔%以上贊成票

提案 M：住宅單位空置稅

提案摘要：市府是否應對擁有三個或更多單位的建築中的空置單位的業主徵稅，如果這些業主在一個曆法年中保持這些單位空置超過182天，在2024年每個空置單位的稅費為2,500至5,000美元，在往後的年份中，根據通貨膨脹調整，最高可達20,000美元，估計每年產生2,000萬至3,700萬美元的收入，該稅收持續到2053年12月31日，資金將用於租金補貼和可負擔房屋？

通過要求：50%以上贊成票

提案 N：金門公園地下停車設施； 金門公園廣場管理委員會

提案摘要：市府是否應被允許使用公共資金收購、經營或補貼金門公園音樂廳地下停車場的公共停車位，並指示金門公園廣場管理委員會解散，將停車場的管理權移交給市府的康樂和公園委員會？

通過要求：50%以上贊成票

提案 O：用於市立大學的額外地塊稅

提案摘要：市府是否應對舊金山的一些物業業主根據其物業的面積和用途徵收額外地塊稅，稅率為每地塊150至4,000美元之間，並根據通貨膨脹調整，從2023年7月1日持續到2043年6月30日，估計每年可產生約3,700萬美元的收入，並將這些資金轉移市立大學，用於學生和勞動力發展計畫？

通過要求：50%以上贊成票