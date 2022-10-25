我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中共20大打破七上八下 新華社稱領導職務「不是鐵椅子」

疫情所致？全美各州學生數學、閱讀成績「創紀錄退步」

金山空置辦公空間2710萬平方呎 約20棟Salesforce大樓

編譯組／舊金山24日電
根據世邦魏理仕公布的最新數據，舊金山現在空置的辦公空間相當於20棟Salesforce Tower。（Getty Images）
根據世邦魏理仕公布的最新數據，舊金山現在空置的辦公空間相當於20棟Salesforce Tower。（Getty Images）

根據商業房地產公司世邦魏理仕（CBRE）公布的新數據，舊金山目前空置的辦公空間高達2710萬平方呎，創下歷史新高。如果把這個驚人的數字形象化，那就相當於20棟舊金山最高建築Salesforce Tower辦公空間的總和。

鑑於舊金山目前50%的辦公室轉租空間即將於2025年到期，如果辦公室租賃活動以現在的軌跡繼續發展，未來幾個季度的情況可能更糟。

世邦魏理仕Tech Insights執行董事安河內（Colin Yasukochi）說：「因為需求持續低迷，舊金山未來幾個季度的辦公室空置率會繼續攀升，這一切都與經濟不確定性和企業對辦公空間的需求量有關。」

舊金山市長布里德（London Breed）上周接受彭博社（Bloomberg）訪問時談到她對辦公室空置率的憂慮。她以Salesforce為例，認為科技公司的遠距工作政策是一大問題。她說：「馬克（Marc，Salesforce執行長班尼奧夫）非常支持舊金山，一直提供支援給學校和其他偉大事業。但我們的大樓是空的，這是一個嚴重的問題。」

空置建築物會使物業價格下跌，影響舊金山的房地產稅收。因為花較長的時間在家，上班族使用公共交通系統的次數會減少，在當地商店的消費也會減少。

為了提升辦公室使用率，布里德打算吸引生物科技和綠色科技公司進駐舊金山市中心。

舊金山目前的辦公室租金沒有太大的變化，與今年第一季度相比，租金僅下降了2.6%。安河內說：「這不是正常現象，因為高供應和低需求通常會造成租金下跌，但到目前為止，我們並未看到明顯的下跌。」

世邦魏理仕的數據顯示，以地區畫分，舊金山目前辦公室空置率最高的是芳草區（Yerba Buena），高達46.1%，最低的是米慎灣和中國盆地區（Mission Bay/China Basin），為18.1%。

舊金山辦公室租賃市場通常是由大科技公司的租約交易撐起，但今年第三季度卻沒有出現超過10萬平方呎的新交易，租下這麼大空間的大租戶已從第二季度的九個減少為五個，包括地球影像公司Planet Labs在上一季度簽下舊金山最大的租約續約，軟體公司Asana則簽下最大的轉租合約。

安河內說：「從經濟學家所見來看，市場最快可能要到明年年中才會好轉。但是，房地產的發展往往落後於整體經濟，因此，可能要到2023年下半年和2024年，才會真的開始看到市場改善。」

舊金山 租金 房地產

上一則

70歲鄰居遇搶… 76歲婆婆聯手愛犬 揮杖嚇退劫匪

下一則

改善金山公共安全 布里德：增加警力擴大社區巡邏

延伸閱讀

社區住客聯會挺E提案反D提案 50義工華埠拉票宣傳

社區住客聯會挺E提案反D提案 50義工華埠拉票宣傳
民調接近…加州30號提案爭議大 紐森持反對票

民調接近…加州30號提案爭議大 紐森持反對票
東南社區落成 灣景區獵人角展新貌 參議員威善高、市長剪綵

東南社區落成 灣景區獵人角展新貌 參議員威善高、市長剪綵
布里德砲轟馬斯克：獲加州巨額減稅後跑路的傢伙

布里德砲轟馬斯克：獲加州巨額減稅後跑路的傢伙
金山新房屋四重法案通過 同棟最多建6單元

金山新房屋四重法案通過 同棟最多建6單元

熱門新聞

Meta創辦人兼執行長查克柏格首次公布人工智慧口語翻譯機器人，由來自台灣的工程師表現閩南話翻英文的示範。（翻攝自Meta）

Meta推人工智慧 查克柏格可用「閩南語對答」

2022-10-19 17:08
這棟位於阿賽頓Stockbridge Avenue上的豪宅，前屋主是前科累累的華裔劉強尼。（電視新聞截圖）

阿賽頓豪宅埋車30年 車內疑有人類骸骨 前華裔屋主有前科

2022-10-23 14:49
好市多在10/17、10/18兩天推出線上採購回饋日，採購金額滿3000即送500元採購卡。(圖擷取自好市多官網)

抗通膨 Costco推出購物滿3000元送500元

2022-10-17 15:52
買來炒菜、做鹽水雞、沙拉都非常適合的玉米筍。（數位編輯孫愛薇／攝影）

Trader Joe's好好買 北加灣區小編精選秋季十大商品

2022-10-17 17:19
屋崙華埠居民Linda此前在市民會議上，向地檢官員講述女兒悲慘經歷。（市民供圖）

曾遭持槍搶劫 柏加大畢業華女嚴重抑鬱 母稱她自殺數次

2022-10-24 00:23
矽谷灣區就有一戶人家，本月17日凌晨1時30分，透過Ring監視器錄到歹徒正在逐戶偷信箱內的物品。（民眾提供）

年底治安又變差 矽谷華人錄到歹徒逐戶偷開信箱

2022-10-17 21:23

超人氣

更多 >
胡錦濤20大「被離場」謎團 西媒拍到疑似因阻翻文件

胡錦濤20大「被離場」謎團 西媒拍到疑似因阻翻文件
金馬獎最佳男主角「影壇長青樹」楊群病逝 享壽88歲

金馬獎最佳男主角「影壇長青樹」楊群病逝 享壽88歲
李克強主持召開國務院黨組會議 表態維護習核心

李克強主持召開國務院黨組會議 表態維護習核心
奪完金鐘濺血 黃子佼頭破血流照曝光「不敢傳給老婆」

奪完金鐘濺血 黃子佼頭破血流照曝光「不敢傳給老婆」
紅藍卡開放登記期展開 2023年有哪些新項目

紅藍卡開放登記期展開 2023年有哪些新項目