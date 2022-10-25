金山空置辦公空間2710萬平方呎 約20棟Salesforce大樓

根據世邦魏理仕公布的最新數據，舊金山現在空置的辦公空間相當於20棟Salesforce Tower。（Getty Images）

根據商業房地產 公司世邦魏理仕（CBRE）公布的新數據，舊金山 目前空置的辦公空間高達2710萬平方呎，創下歷史新高。如果把這個驚人的數字形象化，那就相當於20棟舊金山最高建築Salesforce Tower辦公空間的總和。

鑑於舊金山目前50%的辦公室轉租空間即將於2025年到期，如果辦公室租賃活動以現在的軌跡繼續發展，未來幾個季度的情況可能更糟。

世邦魏理仕Tech Insights執行董事安河內（Colin Yasukochi）說：「因為需求持續低迷，舊金山未來幾個季度的辦公室空置率會繼續攀升，這一切都與經濟不確定性和企業對辦公空間的需求量有關。」

舊金山市長布里德（London Breed）上周接受彭博社（Bloomberg）訪問時談到她對辦公室空置率的憂慮。她以Salesforce為例，認為科技公司的遠距工作政策是一大問題。她說：「馬克（Marc，Salesforce執行長班尼奧夫）非常支持舊金山，一直提供支援給學校和其他偉大事業。但我們的大樓是空的，這是一個嚴重的問題。」

空置建築物會使物業價格下跌，影響舊金山的房地產稅收。因為花較長的時間在家，上班族使用公共交通系統的次數會減少，在當地商店的消費也會減少。

為了提升辦公室使用率，布里德打算吸引生物科技和綠色科技公司進駐舊金山市中心。

舊金山目前的辦公室租金 沒有太大的變化，與今年第一季度相比，租金僅下降了2.6%。安河內說：「這不是正常現象，因為高供應和低需求通常會造成租金下跌，但到目前為止，我們並未看到明顯的下跌。」

世邦魏理仕的數據顯示，以地區畫分，舊金山目前辦公室空置率最高的是芳草區（Yerba Buena），高達46.1%，最低的是米慎灣和中國盆地區（Mission Bay/China Basin），為18.1%。

舊金山辦公室租賃市場通常是由大科技公司的租約交易撐起，但今年第三季度卻沒有出現超過10萬平方呎的新交易，租下這麼大空間的大租戶已從第二季度的九個減少為五個，包括地球影像公司Planet Labs在上一季度簽下舊金山最大的租約續約，軟體公司Asana則簽下最大的轉租合約。

安河內說：「從經濟學家所見來看，市場最快可能要到明年年中才會好轉。但是，房地產的發展往往落後於整體經濟，因此，可能要到2023年下半年和2024年，才會真的開始看到市場改善。」