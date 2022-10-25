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聖荷西市長選舉 捐款破紀錄

編譯組／灣區24日電
選民將於11月8日選舉投票決定，由誰領導聖荷西這個灣區最大城市。已知有數百萬元用於聖荷西市長選舉，獲得灣區許多強大支持與財務捐助。圖為聖荷西市政廳。(Getty Images)
選民將於11月8日選舉投票決定，由誰領導聖荷西這個灣區最大城市。已知有數百萬元用於聖荷西市長選舉，獲得灣區許多強大支持與財務捐助。圖為聖荷西市政廳。(Getty Images)

聖他克拉拉縣議員查維茲(Cindy Chavez)、聖荷西市議員馬漢(Matt Mahan)兩名聖荷西市長候選人將於11月8日選舉中參與角逐、選民將投票決定，由誰領導聖荷西這個灣區最大的城市。已知有數百萬元用於聖荷西市長選舉，獲得灣區最強大支持與財務捐助，包括商業倡議團體、房地產開發商、工會甚至美式足球聯盟舊金山49人隊等隱藏捐款單位。

根據分析，截至目前為止，查維茲與馬漢的競選活動共籌集了近300萬元。但支持他們的相關特殊利益支持者加總起來，透過專門為這場競選而成立的獨立支出委員會或勞工組織服務的政治行動委員會，可能已分別投入創紀錄的380萬元。

聖荷西州大政治科學系教授波席維爾(Garrick Percival)表示，這次選舉捐款已打破紀錄。獨立支出在選舉花費發揮愈趨重要角色，可在政府各階層看到此一趨勢。

美國最高法院2010年一項裁決認為，言論自由權允許公司或工會在不受到政府限制的情況下，在政治廣告花費無限金額，只要他們不和候選人或政黨進行協調。裁決有效地鬆綁官方競選活動之外的選舉支出。

代表聖荷西市西南第十區市議員馬漢，至今已為競選籌集近160萬元，比自1999年至2006年擔任市議員與副市長的查維茲籌集的140多萬元還多一些。

支持馬漢的團體代表又投入競選經費77萬2525元，包括加州房地產經紀人協會的加州房地產獨立支出委員會投入51萬5525元。最初由即將離任的市長李卡多(Sam Liccardo)設立「Common Good Silicon Valley」投入16萬5000元，主要資助者包括房地產公司Legacy Partners。「Silicon Valley Biz PAC」投入9萬2000元。

支持查維茲的外部團體代表投入競選300萬元，包括由舊金山49人隊等組成的「Citizens for Cindy Chavez Mayor 2022」籌集76萬3464元。聖荷西警察工會組成的支持查維茲競選2022年市長的「Better Way San Jose」投入64萬157元。

「San Jose Together Supporting Cindy Chavez for Mayor 2022」已從開發商、公司主管、工會與其他單位籌集49萬9500元。「Neighbors Together Support Cindy Chavez for Mayor 2022」自工會、建築商等籌集27萬3000元。「Neighbors for a Diverse Community Supporting Cindy Chavez for Mayor 2022」已自州議員羅達倫、太平洋島嶼領導組織及護士工會籌集7萬5000元。此外，由查維茲曾經領導的南灣「AFL-CIO Labor Council」為他的市長競選花費73萬2569元，聖荷西市消防員工會政治委員會也籌集6萬1431元。

聖荷西 房地產 加州

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